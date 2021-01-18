Осужденная за госизмену россиянка Зимина подала прошение о помиловании
КАЛИНИНГРАД, 18 янв - РИА Новости. Осужденная за госизмену россиянка Антонина Зимина подала прошение президенту о помиловании, сообщил РИА Новости ее отец Константин Зимин.
Калининградский областной суд 24 декабря признал супругов Антонину Зимину и Константина Антонца виновными по статье 275 УК России (государственная измена). Зимина приговорена к 13 годам колонии общего режима и штрафу в 100 тысяч рублей, Антонец - к 12,5 годам колонии строгого режима и такому же штрафу. Защита осужденных подала апелляцию, ее будут рассматривать в Москве.
"Дочь подала прошение о помиловании президенту РФ. Насколько я знаю, нет какого-то регламента, когда она может получить ответ. Может быть, что она вообще не получит никакого ответа. Она по-прежнему не признает себя виновной. Ее муж Константин, насколько мне известно, не подавал такого прошения", - сказал Зимин.
Как сообщалось, суд установил, что Зимина была завербована латвийскими спецслужбами в 2012 году во время выезда за границу, в дальнейшем собирала и передавала им сведения, составляющие гостайну.
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С 2015 года Зимина, как выяснила ФСБ, привлекла к сотрудничеству с латвийскими спецслужбами своего мужа, который во время работы в министерстве экономики Калининградской области "похитил и совместно с Зиминой передал спецслужбам Латвии секретные сведения".
Зимина ранее возглавляла некоммерческий "Балтийский центр диалога культур", Антонец - компанию по организации выставок, а до этого он работал юристом в региональном Минэкономики.
Как сообщала газета "Коммерсант" со ссылкой на материалы дела, супругов обвиняли в передаче сотрудникам разведки Латвии секретных данных, связанных с особой экономической зоной Калининграда. Кроме того, им инкриминировалось раскрытие личности оперативника калининградского управления ФСБ, который был гостем у них на свадьбе.
4 февраля 2015, 11:45СПЧ запросил в СФ сведения о применении статьи "госизмена"Как отмечают правозащитники, в настоящее время в связи с уголовным делом против жительницы Смоленской области Светланы Давыдовой, обвиняемой в госизмене, вопросы правоприменительной практики в отношении этой статьи являются очень актуальными.