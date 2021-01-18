https://ria.ru/20210118/pomilovanie-1593561326.html

Осужденная за госизмену россиянка Зимина подала прошение о помиловании

Осужденная за госизмену россиянка Зимина подала прошение о помиловании

Осужденная за госизмену россиянка Антонина Зимина подала прошение президенту о помиловании, сообщил РИА Новости ее отец Константин Зимин. РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T17:32

2021-01-18T17:32

2021-01-18T17:32

калининградский областной суд

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

москва

латвия

калининград

происшествия

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КАЛИНИНГРАД, 18 янв - РИА Новости. Осужденная за госизмену россиянка Антонина Зимина подала прошение президенту о помиловании, сообщил РИА Новости ее отец Константин Зимин.Калининградский областной суд 24 декабря признал супругов Антонину Зимину и Константина Антонца виновными по статье 275 УК России (государственная измена). Зимина приговорена к 13 годам колонии общего режима и штрафу в 100 тысяч рублей, Антонец - к 12,5 годам колонии строгого режима и такому же штрафу. Защита осужденных подала апелляцию, ее будут рассматривать в Москве.Как сообщалось, суд установил, что Зимина была завербована латвийскими спецслужбами в 2012 году во время выезда за границу, в дальнейшем собирала и передавала им сведения, составляющие гостайну.С 2015 года Зимина, как выяснила ФСБ, привлекла к сотрудничеству с латвийскими спецслужбами своего мужа, который во время работы в министерстве экономики Калининградской области "похитил и совместно с Зиминой передал спецслужбам Латвии секретные сведения".Зимина ранее возглавляла некоммерческий "Балтийский центр диалога культур", Антонец - компанию по организации выставок, а до этого он работал юристом в региональном Минэкономики.Как сообщала газета "Коммерсант" со ссылкой на материалы дела, супругов обвиняли в передаче сотрудникам разведки Латвии секретных данных, связанных с особой экономической зоной Калининграда. Кроме того, им инкриминировалось раскрытие личности оперативника калининградского управления ФСБ, который был гостем у них на свадьбе.

https://ria.ru/20201203/gosizmena-1587557625.html

https://ria.ru/20150204/1045852703.html

москва

латвия

калининград

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

калининградский областной суд, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, латвия, калининград, происшествия