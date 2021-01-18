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В Польше в феврале планируют открыть рестораны и отели
В Польше в феврале планируют открыть рестораны и отели
Польша может открыть рестораны и отели в феврале, заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий на пресс-конференции в Варшаве. РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T18:07
2021-01-18T18:10
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туризм
новости - туризм
польша
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ВАРШАВА, 18 янв — РИА Новости. Польша может открыть рестораны и отели в феврале, заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий на пресс-конференции в Варшаве.Из-за высокого числа выявляемых случаев коронавируса правительство ввело национальный карантин. Закрыты отели, бассейны, тренажерные залы, а рестораны, бары и кафе могут работать только на вынос. Жители не могут собираться компаниями более пяти человек, если только они не проживают вместе. Маски обязательны, в том числе на улице."Есть несколько отраслей, которые сильнее всего пострадали от коронавируса. Они закрыты, потому что являются основным источником заражений. Это гастрономия, отельный бизнес, туризм. В ближайшие десять дней мы с представителями этих секторов будем стараться выработать санитарные протоколы функционирования в условиях пандемии", — сказал Моравецкий.Он отметил, что решение об открытии предприятий указанных отраслей "зависит от числа заражений и летальных исходов, ситуации у наших соседей, темпа вакцинации"."Я думаю, что мы хотим в феврале вводить в жизнь эти протоколы, но мне трудно сказать, с какого февраля. Если через пять или десять дней наступит резкий рост заражений и смертей, то мы точно должны будем изменить свои планы", — заключил премьер.
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коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, польша, варшава

В Польше в феврале планируют открыть рестораны и отели

18:07 18.01.2021 (обновлено: 18:10 18.01.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкВид на центральную часть Вроцлава с башни костела святой Эльжбеты
Вид на центральную часть Вроцлава с башни костела святой Эльжбеты - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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ВАРШАВА, 18 янв — РИА Новости. Польша может открыть рестораны и отели в феврале, заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий на пресс-конференции в Варшаве.
Из-за высокого числа выявляемых случаев коронавируса правительство ввело национальный карантин. Закрыты отели, бассейны, тренажерные залы, а рестораны, бары и кафе могут работать только на вынос. Жители не могут собираться компаниями более пяти человек, если только они не проживают вместе. Маски обязательны, в том числе на улице.
"Есть несколько отраслей, которые сильнее всего пострадали от коронавируса. Они закрыты, потому что являются основным источником заражений. Это гастрономия, отельный бизнес, туризм. В ближайшие десять дней мы с представителями этих секторов будем стараться выработать санитарные протоколы функционирования в условиях пандемии", — сказал Моравецкий.
Он отметил, что решение об открытии предприятий указанных отраслей "зависит от числа заражений и летальных исходов, ситуации у наших соседей, темпа вакцинации".
"Я думаю, что мы хотим в феврале вводить в жизнь эти протоколы, но мне трудно сказать, с какого февраля. Если через пять или десять дней наступит резкий рост заражений и смертей, то мы точно должны будем изменить свои планы", — заключил премьер.
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