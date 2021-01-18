https://ria.ru/20210118/plan-1593463845.html
Путин поручил доработать единый план достижения национальных целей
Путин поручил доработать единый план достижения национальных целей
Владимир Путин поручил премьер-министру Михаилу Мишустину до 1 февраля доработать проект единого плана по достижению национальных целей. Соответствующий... РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T10:39
2021-01-18T10:39
2021-01-18T11:18
михаил мишустин
владимир путин
общество
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Владимир Путин поручил премьер-министру Михаилу Мишустину до 1 февраля доработать проект единого плана по достижению национальных целей. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.Проект должны представить на рассмотрение Совета при президенте по стратегическому развитию.Также Путин распорядился до 1 апреля скорректировать при необходимости нацпроекты и госпрограммы, приведя их в соответствие с единым планом.В прошлом году правительство разработало единый национальный план по развитию страны на ближайшие десять лет. В декабре глава государства предложил принять его за основу и доработать с учетом итогов 2020-го.План связывает воедино национальные цели, проекты и госпрограммы. На его реализацию в ближайшие три года выделят более 39 триллионов рублей.К 2030 году планируется в два раза снизить уровень бедности по сравнению с 2017-м, обеспечить устойчивый рост доходов граждан и темпы роста ВВП выше среднемировых при сохранении макроэкономической стабильности.
https://ria.ru/20210114/plan-1592994843.html
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михаил мишустин, владимир путин, общество
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Владимир Путин
поручил премьер-министру Михаилу Мишустину
до 1 февраля доработать проект единого плана по достижению национальных целей. Соответствующий документ
опубликован на сайте Кремля.
Проект должны представить на рассмотрение Совета при президенте по стратегическому развитию.
Также Путин распорядился до 1 апреля скорректировать при необходимости нацпроекты и госпрограммы, приведя их в соответствие с единым планом.
В прошлом году правительство разработало единый национальный план по развитию страны на ближайшие десять лет. В декабре глава государства предложил принять его за основу и доработать с учетом итогов 2020-го.
План связывает воедино национальные цели, проекты и госпрограммы. На его реализацию в ближайшие три года выделят более 39 триллионов рублей.
К 2030 году планируется в два раза снизить уровень бедности по сравнению с 2017-м, обеспечить устойчивый рост доходов граждан и темпы роста ВВП выше среднемировых при сохранении макроэкономической стабильности.