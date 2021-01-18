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Старость в радость: как обеспечить достойную пенсию
Старость в радость: как обеспечить достойную пенсию
Пенсия пошла в рост. В 2021-м выплаты проиндексируют на 6,3 процента, что выше инфляции. При этом в правительстве разрабатывают программы для тех, кто не... РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T08:00
2021-01-18T08:10
пенсионный фонд рф
центральный банк рф (цб рф)
министерство финансов рф (минфин россии)
инфляция
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости, Ирина Бадмаева. Пенсия пошла в рост. В 2021-м выплаты проиндексируют на 6,3 процента, что выше инфляции. При этом в правительстве разрабатывают программы для тех, кто не полагается на государство и готов копить на будущее самостоятельно. Что ждет пенсионеров — в материале РИА Новости.Залатать дыру за счет пенсионных накопленийВ наступившем году женщины выйдут на заслуженный отдых в 56,5 года, а мужчины — в 61,5. Напомним: в 2018-м пенсионный возраст повысили. Для сильного пола — до 65 лет, для слабого — до 60. Поднимают планку поэтапно. Завершат к 2028-му. Иначе государство не сможет выполнить социальные обязательства, потому что в стране все больше пожилых и все меньше трудоспособных, объяснили в правительстве.Работодатели делают обязательные взносы в Пенсионный фонд России (ПФР): 22 процента от зарплаты сотрудника. Шесть процентов идут в накопительную часть — это что-то вроде банковского вклада. Каждый месяц на личный счет поступают деньги, которые инвестирует либо ПФР, либо негосударственный пенсионный фонд (НПФ). Оставшиеся 16 процентов — это страховая часть, откуда выплачивают пенсии нынешним ветеранам. Проще говоря, средства сбрасывают в общий котел и потом распределяют. В 2014-м накопительную часть заморозили: шесть процентов тоже перевели в страховую. Это было необходимо, чтобы поддержать ПФР. Впрочем, фонд все равно дотирует федеральная казна. Срок замораживания несколько раз продлевали. Теперь — до 2023-го. Пока накопительной пенсии нет ни у кого. Но ранее отложенные деньги сохранились и приносят доход владельцам. Только нужно выбрать негосударственный пенсионный фонд (НПФ), которому их доверить. Средства так называемых молчунов — тех, кто не определился с оператором, — ПФР отправляет в управляющую компанию Внешэкономбанка. Альтернатива системе пенсионных накопленийМежду тем ожидается, что в ближайшие три года система пенсионных накоплений себя изживет. Об этом сказал заместитель председателя Центрального банка Сергей Швецов: "Сейчас нет дискуссии относительно разморозки. Президент подписал очередные три года, я думаю, что за это время институт будет демонтирован в регулировании, в законодательстве". Отчасти именно поэтому появился проект индивидуального инвестиционного счета (ИИС) третьего типа. По словам Швецова, это "некая альтернатива накоплениям на длительный срок, которая имеет достаточно серьезный налоговый стимул". ЦБ предложил этот проект в октябре. ИИС первого и второго типа позволяют совершать операции купли-продажи с акциями и облигациями компаний и другими финансовыми инструментами. Вообще, ИИС создали для привлечения на фондовый рынок денег физических лиц, хранящихся на банковских депозитах. Счет должен существовать минимум три года. На нем можно держать не больше миллиона рублей. При этом есть бонус в виде ежегодного налогового вычета. Но от налога на доход физических лиц (НДФЛ) освобождаются лишь 400 тысяч. То есть при ставке 13 процентов получится 52 тысячи в год. Если закрыть раньше, полученные деньги придется вернуть государству. Это при ИСС первого типа. При втором весь доход от покупки и продажи ценных бумаг за три года освобождается от НДФЛ. По ИСС третьего типа сумма, которую можно вносить ежегодно, не ограничена. И сразу несколько налоговых послаблений. Если взносы делает работодатель, вычет не превышает шести процентов дохода. При самостоятельном размещении средств — не более 120 тысяч рублей. И счет должен не закрываться десять лет. Также льготы касаются доходов от сделок."Сумма может оказаться меньше, если гражданин уже имел до этого право на налоговый вычет. Допустим, после покупки недвижимости", — предупреждает Петр Пушкарев, ведущий экономист информационно-аналитического центра "ТелеТрейд".Впрочем, как показывает опыт других стран, накопительные программы развивать стоит. "На Западе уже давно пенсионная система строится на основе софинансирования. Часть средств платит государство, но львиную долю сбережений пенсионеры создают сами, ежемесячно перечисляя проценты от зарплаты. Так же со временем будет и в России", — считает Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets. Например, в ряде европейских стран можно сделать дополнительный денежный взнос, чтобы "купить" себе несколько лет. В результате человек выходит на заслуженный отдых раньше. Так снимается проблема повышения пенсионного возраста, поясняет Пушкарев. Система пенсионных накоплений приобретет популярность только при гарантиях государства, уверен собеседник агентства. Причем и на базовую сумму, и на проценты. "Для этого можно обязать НПФ или брокера вкладывать определенную долю сбережений в облигации федерального займа или иные бумаги, и лишь меньшую — в акции и другие рисковые инструменты", — добавляет эксперт. Пенсия с надеждой только на свои силыМинфин и ЦБ все же придумали, как накопить на достойную старость тем, кто не рассчитывает на государство. Новая программа — гарантированный пенсионный план (ГПП) — не заменит действующую систему, но дополнит ее. Двадцать два процента от работодателя никуда не денутся. В ГПП надо перечислять из собственного кошелька. Человек делает взнос в НПФ (фиксированную сумму или процент от дохода), а в старости получает доплату к пенсии. "По ГПП накопления можно передавать по наследству. Пенсионер также имеет право вывести часть средств при тяжелой болезни, инвалидности. Но стоило бы расширить список форс-мажоров. Например, если человек лишился работы и не может найти новую долгое время — год и более", — говорит Петр Пушкарев. В условиях экономической нестабильности такой механизм вполне логичен. А пока государство лишь индексирует выплаты неработающим пенсионерам. В 2021-м — на 6,3 процента. Это больше, чем инфляция (около пяти процентов). Как отметила вице-премьер Татьяна Голикова, в последующие годы индексация также опередит рост цен. Средняя пенсия достигнет 17 432 рублей. Также обсуждается индексация работающим пенсионерам, замороженная в 2016-м. Но в бюджете на 2021-й средства на это не предусмотрены. "Кардинально увеличить пенсии только за счет страховой системы не удастся. Вероятно, они вырастут через десять лет до 25 тысяч", — предполагает Петр Пушкарев. По его словам, чтобы пенсии были высокими, нужны соответствующие зарплаты. И, безусловно, помогают накопительные программы. Как показывает мировой опыт, безбедная старость лишь за счет бюджета невозможна.
https://ria.ru/20210101/zamorozka-1591759721.html
https://ria.ru/20210114/pensiya-1593074747.html
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пенсионный фонд рф, центральный банк рф (цб рф), министерство финансов рф (минфин россии), инфляция

Старость в радость: как обеспечить достойную пенсию

08:00 18.01.2021 (обновлено: 08:10 18.01.2021)
 
© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкЖители города во время зимней прогулки в парке у Новгородского кремля
Жители города во время зимней прогулки в парке у Новгородского кремля - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
© РИА Новости / Константин Чалабов
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости, Ирина Бадмаева. Пенсия пошла в рост. В 2021-м выплаты проиндексируют на 6,3 процента, что выше инфляции. При этом в правительстве разрабатывают программы для тех, кто не полагается на государство и готов копить на будущее самостоятельно. Что ждет пенсионеров — в материале РИА Новости.

Залатать дыру за счет пенсионных накоплений

В наступившем году женщины выйдут на заслуженный отдых в 56,5 года, а мужчины — в 61,5. Напомним: в 2018-м пенсионный возраст повысили. Для сильного пола — до 65 лет, для слабого — до 60. Поднимают планку поэтапно. Завершат к 2028-му. Иначе государство не сможет выполнить социальные обязательства, потому что в стране все больше пожилых и все меньше трудоспособных, объяснили в правительстве.
Работодатели делают обязательные взносы в Пенсионный фонд России (ПФР): 22 процента от зарплаты сотрудника. Шесть процентов идут в накопительную часть — это что-то вроде банковского вклада. Каждый месяц на личный счет поступают деньги, которые инвестирует либо ПФР, либо негосударственный пенсионный фонд (НПФ). Оставшиеся 16 процентов — это страховая часть, откуда выплачивают пенсии нынешним ветеранам. Проще говоря, средства сбрасывают в общий котел и потом распределяют.
В 2014-м накопительную часть заморозили: шесть процентов тоже перевели в страховую. Это было необходимо, чтобы поддержать ПФР. Впрочем, фонд все равно дотирует федеральная казна. Срок замораживания несколько раз продлевали. Теперь — до 2023-го.
Женщина производит снятие денег в банкомате - РИА Новости, 1920, 01.01.2021
1 января, 12:58
Вступил в силу закон о заморозке накопительной пенсии до конца 2023 года
Пока накопительной пенсии нет ни у кого. Но ранее отложенные деньги сохранились и приносят доход владельцам. Только нужно выбрать негосударственный пенсионный фонд (НПФ), которому их доверить. Средства так называемых молчунов — тех, кто не определился с оператором, — ПФР отправляет в управляющую компанию Внешэкономбанка.

Альтернатива системе пенсионных накоплений

Между тем ожидается, что в ближайшие три года система пенсионных накоплений себя изживет. Об этом сказал заместитель председателя Центрального банка Сергей Швецов: "Сейчас нет дискуссии относительно разморозки. Президент подписал очередные три года, я думаю, что за это время институт будет демонтирован в регулировании, в законодательстве".
Отчасти именно поэтому появился проект индивидуального инвестиционного счета (ИИС) третьего типа. По словам Швецова, это "некая альтернатива накоплениям на длительный срок, которая имеет достаточно серьезный налоговый стимул".
ЦБ предложил этот проект в октябре. ИИС первого и второго типа позволяют совершать операции купли-продажи с акциями и облигациями компаний и другими финансовыми инструментами. Вообще, ИИС создали для привлечения на фондовый рынок денег физических лиц, хранящихся на банковских депозитах. Счет должен существовать минимум три года. На нем можно держать не больше миллиона рублей. При этом есть бонус в виде ежегодного налогового вычета. Но от налога на доход физических лиц (НДФЛ) освобождаются лишь 400 тысяч. То есть при ставке 13 процентов получится 52 тысячи в год. Если закрыть раньше, полученные деньги придется вернуть государству. Это при ИСС первого типа. При втором весь доход от покупки и продажи ценных бумаг за три года освобождается от НДФЛ.
© РИА Новости / Максим БлиновСотрудница в отделении "Сбера" помогает женщине у банкомата
Сотрудница в отделении Сбера помогает женщине у банкомата - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Сотрудница в отделении "Сбера" помогает женщине у банкомата
По ИСС третьего типа сумма, которую можно вносить ежегодно, не ограничена. И сразу несколько налоговых послаблений. Если взносы делает работодатель, вычет не превышает шести процентов дохода. При самостоятельном размещении средств — не более 120 тысяч рублей. И счет должен не закрываться десять лет. Также льготы касаются доходов от сделок.
"Сумма может оказаться меньше, если гражданин уже имел до этого право на налоговый вычет. Допустим, после покупки недвижимости", — предупреждает Петр Пушкарев, ведущий экономист информационно-аналитического центра "ТелеТрейд".
Впрочем, как показывает опыт других стран, накопительные программы развивать стоит. "На Западе уже давно пенсионная система строится на основе софинансирования. Часть средств платит государство, но львиную долю сбережений пенсионеры создают сами, ежемесячно перечисляя проценты от зарплаты. Так же со временем будет и в России", — считает Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets.
Например, в ряде европейских стран можно сделать дополнительный денежный взнос, чтобы "купить" себе несколько лет. В результате человек выходит на заслуженный отдых раньше. Так снимается проблема повышения пенсионного возраста, поясняет Пушкарев.
Система пенсионных накоплений приобретет популярность только при гарантиях государства, уверен собеседник агентства. Причем и на базовую сумму, и на проценты. "Для этого можно обязать НПФ или брокера вкладывать определенную долю сбережений в облигации федерального займа или иные бумаги, и лишь меньшую — в акции и другие рисковые инструменты", — добавляет эксперт.

Пенсия с надеждой только на свои силы

Минфин и ЦБ все же придумали, как накопить на достойную старость тем, кто не рассчитывает на государство. Новая программа — гарантированный пенсионный план (ГПП) — не заменит действующую систему, но дополнит ее. Двадцать два процента от работодателя никуда не денутся. В ГПП надо перечислять из собственного кошелька. Человек делает взнос в НПФ (фиксированную сумму или процент от дохода), а в старости получает доплату к пенсии. "По ГПП накопления можно передавать по наследству. Пенсионер также имеет право вывести часть средств при тяжелой болезни, инвалидности. Но стоило бы расширить список форс-мажоров. Например, если человек лишился работы и не может найти новую долгое время — год и более", — говорит Петр Пушкарев.
© РИА Новости / Максим БогодвидТрудовая книжка, пенсионное удостоверение, деньги
Трудовая книжка, пенсионное удостоверение, деньги - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
Трудовая книжка, пенсионное удостоверение, деньги
В условиях экономической нестабильности такой механизм вполне логичен.
А пока государство лишь индексирует выплаты неработающим пенсионерам. В 2021-м — на 6,3 процента. Это больше, чем инфляция (около пяти процентов). Как отметила вице-премьер Татьяна Голикова, в последующие годы индексация также опередит рост цен. Средняя пенсия достигнет 17 432 рублей.
Также обсуждается индексация работающим пенсионерам, замороженная в 2016-м. Но в бюджете на 2021-й средства на это не предусмотрены.
"Кардинально увеличить пенсии только за счет страховой системы не удастся. Вероятно, они вырастут через десять лет до 25 тысяч", — предполагает Петр Пушкарев. По его словам, чтобы пенсии были высокими, нужны соответствующие зарплаты. И, безусловно, помогают накопительные программы. Как показывает мировой опыт, безбедная старость лишь за счет бюджета невозможна.
Женщина считает деньги в отделении Сбербанка России - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
14 января, 18:11
Профсоюзы предложили сделать накопительную часть пенсии добровольной
 
Пенсионный фонд РФЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Министерство финансов РФ (Минфин России)Инфляция
 
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