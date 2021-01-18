https://ria.ru/20210118/pasporta-1593455015.html
В Башкирии вводят "антиковидные паспорта"
В Башкирии вводят "антиковидные паспорта"
Башкирия вводит "антиковидные паспорта" — их будут получать люди, у которых есть антитела к коронавирусу. Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров на... РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T09:29
2021-01-18T09:29
2021-01-18T11:12
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
республика башкортостан
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/1c/1591202504_326:482:3108:2047_1920x0_80_0_0_2c6a2dfb388fb7be76d61216cb45d1ac.jpg
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Башкирия вводит "антиковидные паспорта" — их будут получать люди, у которых есть антитела к коронавирусу. Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве."Паспорт будет иметь тот, кто переболел, имеет антитела и кто вакцинировался. Это решает целый ряд проблем", — сказал он, приведя в пример людей старшего возраста.По словам Хабирова, для жителей республики это станет стимулом делать прививки. Получить паспорт можно будет через портал госуслуг.Глава республики отметил также, что антиковидные паспорта помогут "наполнять залы и больше положенных 30 процентов"."Словом, люди постепенно начнут возвращаться к обычной жизни, по которой мы все соскучились. Единственное исключение — масочный режим. Даже для вакцинированных он сохраняется как минимум до конца года, маски нужно носить, это установленная федеральными органами власти норма", — объяснил Хабиров на странице в соцсети "ВКонтакте".Предполагается, что антиковидный паспорт будет электронным, в виде специального QR-кода, но при необходимости его можно показать с телефона или распечатать. Документы на его получение подавать не нужно — код автоматически сформируется у тех, кто сделал прививку или подтвердил справкой наличие антител.Тестировать проект начнут 29 января, а официально запустить его планируется 5 февраля. В течение года зрители с антиковидными паспортами будут получать 30-процентую скидку на билеты в государственные учреждения культуры, а залы смогут заполняться до 70 процентов.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
республика башкортостан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/1c/1591202504_288:261:2669:2047_1920x0_80_0_0_1cc9c0d00c9d10014f6900b98adc2cab.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, республика башкортостан, общество
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Башкирия
вводит "антиковидные паспорта" — их будут получать люди, у которых есть антитела к коронавирусу. Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров
на оперативном совещании в правительстве.
"Паспорт будет иметь тот, кто переболел, имеет антитела и кто вакцинировался. Это решает целый ряд проблем", — сказал он, приведя в пример людей старшего возраста.
По словам Хабирова, для жителей республики это станет стимулом делать прививки. Получить паспорт можно будет через портал госуслуг.
Глава республики отметил также, что антиковидные паспорта помогут "наполнять залы и больше положенных 30 процентов".
"Словом, люди постепенно начнут возвращаться к обычной жизни, по которой мы все соскучились. Единственное исключение — масочный режим. Даже для вакцинированных он сохраняется как минимум до конца года, маски нужно носить, это установленная федеральными органами власти норма", — объяснил Хабиров на странице в соцсети "ВКонтакте"
.
Предполагается, что антиковидный паспорт будет электронным, в виде специального QR-кода, но при необходимости его можно показать с телефона или распечатать. Документы на его получение подавать не нужно — код автоматически сформируется у тех, кто сделал прививку или подтвердил справкой наличие антител.
Тестировать проект начнут 29 января, а официально запустить его планируется 5 февраля. В течение года зрители с антиковидными паспортами будут получать 30-процентую скидку на билеты в государственные учреждения культуры, а залы смогут заполняться до 70 процентов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.