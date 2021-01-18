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В Башкирии вводят "антиковидные паспорта"

В Башкирии вводят "антиковидные паспорта"

Башкирия вводит "антиковидные паспорта" — их будут получать люди, у которых есть антитела к коронавирусу. Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров на... РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T09:29

2021-01-18T09:29

2021-01-18T11:12

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

республика башкортостан

общество

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Башкирия вводит "антиковидные паспорта" — их будут получать люди, у которых есть антитела к коронавирусу. Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве."Паспорт будет иметь тот, кто переболел, имеет антитела и кто вакцинировался. Это решает целый ряд проблем", — сказал он, приведя в пример людей старшего возраста.По словам Хабирова, для жителей республики это станет стимулом делать прививки. Получить паспорт можно будет через портал госуслуг.Глава республики отметил также, что антиковидные паспорта помогут "наполнять залы и больше положенных 30 процентов"."Словом, люди постепенно начнут возвращаться к обычной жизни, по которой мы все соскучились. Единственное исключение — масочный режим. Даже для вакцинированных он сохраняется как минимум до конца года, маски нужно носить, это установленная федеральными органами власти норма", — объяснил Хабиров на странице в соцсети "ВКонтакте".Предполагается, что антиковидный паспорт будет электронным, в виде специального QR-кода, но при необходимости его можно показать с телефона или распечатать. Документы на его получение подавать не нужно — код автоматически сформируется у тех, кто сделал прививку или подтвердил справкой наличие антител.Тестировать проект начнут 29 января, а официально запустить его планируется 5 февраля. В течение года зрители с антиковидными паспортами будут получать 30-процентую скидку на билеты в государственные учреждения культуры, а залы смогут заполняться до 70 процентов.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

республика башкортостан

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, республика башкортостан, общество