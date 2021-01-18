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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210118/pasporta-1593441511.html
Биолог оценил идею введения прививочных паспортов при коронавирусе
Биолог оценил идею введения прививочных паспортов при коронавирусе
Введение прививочных паспортов с точки зрения предотвращения распространения COVID-19 бессмысленна, считает профессор школы системной биологии университета... РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T03:24
2021-01-18T03:24
распространение коронавируса
анча баранова
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
прибалтика
здоровье
москва
швейцария
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Введение прививочных паспортов с точки зрения предотвращения распространения COVID-19 бессмысленна, считает профессор школы системной биологии университета Джорджа Мейсона Анча Баранова."Не очень понятно, к чему вся история с вакцинными паспортами. Она к тому, чтобы прекратить распространение заболевания, наверное? Но паспорт и прививка не решают эту задачу. Привитый человек может являться переносчиком COVID-19. Не каждый, конечно, но прививка - не гарантия. Человек, который привит, может подхватить вирус, сам перенесет заболевание в легкой форме или бессимптомно, но при этом заразит других людей. Кроме того, есть привитые люди, у которых не вырабатывается никакого иммунитета, или весьма слабый. Какой смысл в прививочном паспорте? Ведь это просто "галочка", а не удостоверении о защищенности", - сказала РИА Новости Баранова.Она уточнила, что прививки на миллионах людей будут давать различные результаты – выделится основная группа, которая будет защищена от вируса, то есть или не заболеет, или переболеет легко, но будут и те, кто привит, но, тем не менее, заболеет."Тут не прививка виновата, а история пациента - например, проходил ли он ранее химиотерапию опухоли. У них будет ноль антител, и что делать? Запретим этим людям ездить за границу по этой причине? Скажем: "Вам для курорта в Швейцарии медотвод", или: "На дачу в Прибалтике вам больше нельзя, причем никогда". Каждому ясно, что такой подход не сработает", - отметила Баранова.При этом Баранова считает, что вакцинироваться обязательно нужно, так как даже частичная защита лучше, чем ее отсутствие, а еще потому что никаких способов заранее предсказать, будут ли у конкретного человека проблемы с иммунным ответом на прививку, просто нет.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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анча баранова, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, прибалтика, здоровье, москва, швейцария, общество

Биолог оценил идею введения прививочных паспортов при коронавирусе

03:24 18.01.2021
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМедработник во время вакцинации от коронавируса COVID-19 вакциной "Спутник V"
Медработник во время вакцинации от коронавируса COVID-19 вакциной Спутник V - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Введение прививочных паспортов с точки зрения предотвращения распространения COVID-19 бессмысленна, считает профессор школы системной биологии университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.
"Не очень понятно, к чему вся история с вакцинными паспортами. Она к тому, чтобы прекратить распространение заболевания, наверное? Но паспорт и прививка не решают эту задачу. Привитый человек может являться переносчиком COVID-19. Не каждый, конечно, но прививка - не гарантия. Человек, который привит, может подхватить вирус, сам перенесет заболевание в легкой форме или бессимптомно, но при этом заразит других людей. Кроме того, есть привитые люди, у которых не вырабатывается никакого иммунитета, или весьма слабый. Какой смысл в прививочном паспорте? Ведь это просто "галочка", а не удостоверении о защищенности", - сказала РИА Новости Баранова.
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Она уточнила, что прививки на миллионах людей будут давать различные результаты – выделится основная группа, которая будет защищена от вируса, то есть или не заболеет, или переболеет легко, но будут и те, кто привит, но, тем не менее, заболеет.
"Тут не прививка виновата, а история пациента - например, проходил ли он ранее химиотерапию опухоли. У них будет ноль антител, и что делать? Запретим этим людям ездить за границу по этой причине? Скажем: "Вам для курорта в Швейцарии медотвод", или: "На дачу в Прибалтике вам больше нельзя, причем никогда". Каждому ясно, что такой подход не сработает", - отметила Баранова.
При этом Баранова считает, что вакцинироваться обязательно нужно, так как даже частичная защита лучше, чем ее отсутствие, а еще потому что никаких способов заранее предсказать, будут ли у конкретного человека проблемы с иммунным ответом на прививку, просто нет.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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