https://ria.ru/20210118/pasporta-1593441511.html

Биолог оценил идею введения прививочных паспортов при коронавирусе

Биолог оценил идею введения прививочных паспортов при коронавирусе

Введение прививочных паспортов с точки зрения предотвращения распространения COVID-19 бессмысленна, считает профессор школы системной биологии университета... РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T03:24

2021-01-18T03:24

2021-01-18T03:24

распространение коронавируса

анча баранова

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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здоровье

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швейцария

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Введение прививочных паспортов с точки зрения предотвращения распространения COVID-19 бессмысленна, считает профессор школы системной биологии университета Джорджа Мейсона Анча Баранова."Не очень понятно, к чему вся история с вакцинными паспортами. Она к тому, чтобы прекратить распространение заболевания, наверное? Но паспорт и прививка не решают эту задачу. Привитый человек может являться переносчиком COVID-19. Не каждый, конечно, но прививка - не гарантия. Человек, который привит, может подхватить вирус, сам перенесет заболевание в легкой форме или бессимптомно, но при этом заразит других людей. Кроме того, есть привитые люди, у которых не вырабатывается никакого иммунитета, или весьма слабый. Какой смысл в прививочном паспорте? Ведь это просто "галочка", а не удостоверении о защищенности", - сказала РИА Новости Баранова.Она уточнила, что прививки на миллионах людей будут давать различные результаты – выделится основная группа, которая будет защищена от вируса, то есть или не заболеет, или переболеет легко, но будут и те, кто привит, но, тем не менее, заболеет."Тут не прививка виновата, а история пациента - например, проходил ли он ранее химиотерапию опухоли. У них будет ноль антител, и что делать? Запретим этим людям ездить за границу по этой причине? Скажем: "Вам для курорта в Швейцарии медотвод", или: "На дачу в Прибалтике вам больше нельзя, причем никогда". Каждому ясно, что такой подход не сработает", - отметила Баранова.При этом Баранова считает, что вакцинироваться обязательно нужно, так как даже частичная защита лучше, чем ее отсутствие, а еще потому что никаких способов заранее предсказать, будут ли у конкретного человека проблемы с иммунным ответом на прививку, просто нет.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210117/pasport-1593425613.html

https://ria.ru/20200321/1568925173.html

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