https://ria.ru/20210118/pasport-1593486660.html
В Башкирии у посетителей кафе будут спрашивать "антиковидный паспорт"
В Башкирии у посетителей кафе будут спрашивать "антиковидный паспорт"
У посетителей ресторанов и кафе в Башкирии при входе будут проверять наличие антиковидного паспорта, который можно получить после вакцинации от коронавируса или РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T12:17
2021-01-18T12:17
2021-01-18T12:17
радий хабиров
александр сидякин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/12/1593484910_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c027e9921cb6ad53a55c9026f7050d58.jpg
УФА, 18 янв - РИА Новости. У посетителей ресторанов и кафе в Башкирии при входе будут проверять наличие антиковидного паспорта, который можно получить после вакцинации от коронавируса или обнаружения антител, сообщил руководитель администрации главы региона Александр Сидякин.Ранее глава республики Радий Хабиров заявил о введении в регионе антиковидных паспортов, которые будут получать жители республики с антителами, что позволит снять множество ограничений и будет стимулировать людей проходить вакцинацию от коронавируса.При презентации антиковиднеого паспорта Сидякин заявил, что в указ главы Башкирии о повышенной готовности в связи с распространением коронавируса будут внесены изменения. Так, общепиту будет запрещено допускать случаи одновременного нахождения в зале обслуживания 50 и более посетителей, не имеющих антиковидного паспорта.Кроме того, государственные санатории Башкирии предоставят скидки на услуги и размещение для имеющих такой паспорт. Для обладателей антиковидного документа будет действовать скидка при покупке абонемента для посещения бассейнов и фитнес-центров. На данный момент в проекте готовы участвовать пять фитнес-центров региона.Хабиров на оперативном совещании регионального правительства заявил, что антиковидный паспорт будет действовать на территории республики, пока действует указ о повышенной готовности.
https://radiosputnik.ria.ru/20210115/1593261304.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/12/1593484910_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_d850ffc19c98deaa2068ca14d40095f4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
радий хабиров, александр сидякин
УФА, 18 янв - РИА Новости.
У посетителей ресторанов и кафе в Башкирии при входе будут проверять наличие антиковидного паспорта, который можно получить после вакцинации от коронавируса или обнаружения антител, сообщил руководитель администрации главы региона Александр Сидякин
.
Ранее глава республики Радий Хабиров
заявил о введении в регионе антиковидных паспортов, которые будут получать жители республики с антителами, что позволит снять множество ограничений и будет стимулировать людей проходить вакцинацию от коронавируса.
При презентации антиковиднеого паспорта Сидякин заявил, что в указ главы Башкирии о повышенной готовности в связи с распространением коронавируса будут внесены изменения. Так, общепиту будет запрещено допускать случаи одновременного нахождения в зале обслуживания 50 и более посетителей, не имеющих антиковидного паспорта.
"Осуществлять на входе проверку наличия у посетителя антиковидного паспорта. Не предоставлять услуги по курению кальяна", - сказал он.
Кроме того, государственные санатории Башкирии предоставят скидки на услуги и размещение для имеющих такой паспорт. Для обладателей антиковидного документа будет действовать скидка при покупке абонемента для посещения бассейнов и фитнес-центров. На данный момент в проекте готовы участвовать пять фитнес-центров региона.
Хабиров на оперативном совещании регионального правительства заявил, что антиковидный паспорт будет действовать на территории республики, пока действует указ о повышенной готовности.