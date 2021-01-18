https://ria.ru/20210118/pasport-1593486660.html

В Башкирии у посетителей кафе будут спрашивать "антиковидный паспорт"

В Башкирии у посетителей кафе будут спрашивать "антиковидный паспорт"

У посетителей ресторанов и кафе в Башкирии при входе будут проверять наличие антиковидного паспорта, который можно получить после вакцинации от коронавируса или РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T12:17

2021-01-18T12:17

2021-01-18T12:17

радий хабиров

александр сидякин

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УФА, 18 янв - РИА Новости. У посетителей ресторанов и кафе в Башкирии при входе будут проверять наличие антиковидного паспорта, который можно получить после вакцинации от коронавируса или обнаружения антител, сообщил руководитель администрации главы региона Александр Сидякин.Ранее глава республики Радий Хабиров заявил о введении в регионе антиковидных паспортов, которые будут получать жители республики с антителами, что позволит снять множество ограничений и будет стимулировать людей проходить вакцинацию от коронавируса.При презентации антиковиднеого паспорта Сидякин заявил, что в указ главы Башкирии о повышенной готовности в связи с распространением коронавируса будут внесены изменения. Так, общепиту будет запрещено допускать случаи одновременного нахождения в зале обслуживания 50 и более посетителей, не имеющих антиковидного паспорта.Кроме того, государственные санатории Башкирии предоставят скидки на услуги и размещение для имеющих такой паспорт. Для обладателей антиковидного документа будет действовать скидка при покупке абонемента для посещения бассейнов и фитнес-центров. На данный момент в проекте готовы участвовать пять фитнес-центров региона.Хабиров на оперативном совещании регионального правительства заявил, что антиковидный паспорт будет действовать на территории республики, пока действует указ о повышенной готовности.

https://radiosputnik.ria.ru/20210115/1593261304.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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радий хабиров, александр сидякин