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В Башкирии у посетителей кафе будут спрашивать "антиковидный паспорт"
В Башкирии у посетителей кафе будут спрашивать "антиковидный паспорт"
У посетителей ресторанов и кафе в Башкирии при входе будут проверять наличие антиковидного паспорта, который можно получить после вакцинации от коронавируса или РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T12:17
2021-01-18T12:17
радий хабиров
александр сидякин
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УФА, 18 янв - РИА Новости. У посетителей ресторанов и кафе в Башкирии при входе будут проверять наличие антиковидного паспорта, который можно получить после вакцинации от коронавируса или обнаружения антител, сообщил руководитель администрации главы региона Александр Сидякин.Ранее глава республики Радий Хабиров заявил о введении в регионе антиковидных паспортов, которые будут получать жители республики с антителами, что позволит снять множество ограничений и будет стимулировать людей проходить вакцинацию от коронавируса.При презентации антиковиднеого паспорта Сидякин заявил, что в указ главы Башкирии о повышенной готовности в связи с распространением коронавируса будут внесены изменения. Так, общепиту будет запрещено допускать случаи одновременного нахождения в зале обслуживания 50 и более посетителей, не имеющих антиковидного паспорта.Кроме того, государственные санатории Башкирии предоставят скидки на услуги и размещение для имеющих такой паспорт. Для обладателей антиковидного документа будет действовать скидка при покупке абонемента для посещения бассейнов и фитнес-центров. На данный момент в проекте готовы участвовать пять фитнес-центров региона.Хабиров на оперативном совещании регионального правительства заявил, что антиковидный паспорт будет действовать на территории республики, пока действует указ о повышенной готовности.
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радий хабиров, александр сидякин

В Башкирии у посетителей кафе будут спрашивать "антиковидный паспорт"

12:17 18.01.2021
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМужчина возле пункта вакцинации от коронавируса в ГУМе в Москве
Мужчина возле пункта вакцинации от коронавируса в ГУМе в Москве - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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УФА, 18 янв - РИА Новости. У посетителей ресторанов и кафе в Башкирии при входе будут проверять наличие антиковидного паспорта, который можно получить после вакцинации от коронавируса или обнаружения антител, сообщил руководитель администрации главы региона Александр Сидякин.
Ранее глава республики Радий Хабиров заявил о введении в регионе антиковидных паспортов, которые будут получать жители республики с антителами, что позволит снять множество ограничений и будет стимулировать людей проходить вакцинацию от коронавируса.
Ваш иммунный паспорт? Проходите - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
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Ваш иммунный паспорт? Проходите
При презентации антиковиднеого паспорта Сидякин заявил, что в указ главы Башкирии о повышенной готовности в связи с распространением коронавируса будут внесены изменения. Так, общепиту будет запрещено допускать случаи одновременного нахождения в зале обслуживания 50 и более посетителей, не имеющих антиковидного паспорта.
"Осуществлять на входе проверку наличия у посетителя антиковидного паспорта. Не предоставлять услуги по курению кальяна", - сказал он.
Кроме того, государственные санатории Башкирии предоставят скидки на услуги и размещение для имеющих такой паспорт. Для обладателей антиковидного документа будет действовать скидка при покупке абонемента для посещения бассейнов и фитнес-центров. На данный момент в проекте готовы участвовать пять фитнес-центров региона.
Хабиров на оперативном совещании регионального правительства заявил, что антиковидный паспорт будет действовать на территории республики, пока действует указ о повышенной готовности.
 
Радий ХабировАлександр Сидякин
 
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