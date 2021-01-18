https://ria.ru/20210118/parler-1593497188.html

Отключенный после штурма Капитолия сайт приложения Parler снова заработал

Отключенный после штурма Капитолия сайт приложения Parler снова заработал

Ранее отключенный сайт приложения для обмена сообщениями Parler, которое активно использовали сторонники президента США Дональда Трампа, снова заработал,... РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T12:58

2021-01-18T12:58

2021-01-18T12:58

захват капитолия в вашингтоне

капитолий

дональд трамп

сша

технологии

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Ранее отключенный сайт приложения для обмена сообщениями Parler, которое активно использовали сторонники президента США Дональда Трампа, снова заработал, сообщает издание Hill."Кажется, наступил подходящий момент напомнить вам всем - и сторонникам, и противникам - зачем мы запустили эту платформу. Мы верим в первостепенное значение конфиденциальности и неотъемлемость свободы слова, особенно в социальных медиа. Мы всегда стремились предоставить доступ к беспристрастному общественную пространству, где частные лица могут использовать и реализовывать данные права. Мы решим любую стоящую перед нами задачу и вскоре планируем поприветствовать вас снова. Мы не дадим гражданскому осуждению умереть!" - говорится в сообщении на сайте.Ранее глава компании Parler Джон Матце заявил, что приложение может никогда больше не вернуться в сеть.Теперь сайт работает на хостинге компании Epik.Parler - приложение для обмена сообщениями, которое используют сторонники Трампа. Ранее Google заблокировал приложение в своем онлайн-магазине, так как "на платформе появились призывы к насилию". В Apple заявили, что посты пользователей в Parler, связанные с беспорядками в Капитолии США, содержали призывы к насилию, что нарушает правила компании. Позднее компания Amazon сообщила, что также перестает сотрудничать с Parler. Облачный сервис компании - Amazon Web Services - отключил Parler от своего хостинга.

https://ria.ru/20210117/ugrozy-1593368403.html

https://ria.ru/20210117/amerika-1593304339.html

сша

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капитолий, дональд трамп, сша, технологии