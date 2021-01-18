Отключенный после штурма Капитолия сайт приложения Parler снова заработал
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Ранее отключенный сайт приложения для обмена сообщениями Parler, которое активно использовали сторонники президента США Дональда Трампа, снова заработал, сообщает издание Hill.
"Кажется, наступил подходящий момент напомнить вам всем - и сторонникам, и противникам - зачем мы запустили эту платформу. Мы верим в первостепенное значение конфиденциальности и неотъемлемость свободы слова, особенно в социальных медиа. Мы всегда стремились предоставить доступ к беспристрастному общественную пространству, где частные лица могут использовать и реализовывать данные права. Мы решим любую стоящую перед нами задачу и вскоре планируем поприветствовать вас снова. Мы не дадим гражданскому осуждению умереть!" - говорится в сообщении на сайте.
Ранее глава компании Parler Джон Матце заявил, что приложение может никогда больше не вернуться в сеть.
Теперь сайт работает на хостинге компании Epik.
Parler - приложение для обмена сообщениями, которое используют сторонники Трампа. Ранее Google заблокировал приложение в своем онлайн-магазине, так как "на платформе появились призывы к насилию". В Apple заявили, что посты пользователей в Parler, связанные с беспорядками в Капитолии США, содержали призывы к насилию, что нарушает правила компании. Позднее компания Amazon сообщила, что также перестает сотрудничать с Parler. Облачный сервис компании - Amazon Web Services - отключил Parler от своего хостинга.