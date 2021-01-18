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Онищенко возмутили слова главы ВОЗ о моральном провале человечества
Онищенко возмутили слова главы ВОЗ о моральном провале человечества
Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко раскритиковал главу Всемирной организации здравоохранения Тедроса Гебрейесуса, отметив, РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T16:56
2021-01-18T22:48
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
тедрос адханом гебрейесус
вакцины
коронавирусы
здоровье - общество
госдума рф
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко раскритиковал главу Всемирной организации здравоохранения Тедроса Гебрейесуса, отметив, что тот занимается политикой, а не вопросами медицины."Вакцину действительно нужно распределять по странам, но не исходя из уровня дохода, а в зависимости от рисков распространения инфекции. Это как раз страны, где у людей низкий доход и нет здравоохранения. То есть нужно использовать рисковый медицинский подход, а не социально-политический", — сказал Онищенко в разговоре с телеканалом "360".Он также призвал главу ВОЗ использовать свой авторитет "на деле, а не только на словах", так как, по мнению Онищенко, разговоры о дискриминации не помогут справиться с трудностями, возникающими в сфере здравоохранения.Ранее Тедрос Адханом Гебрейесус во время пресс-конференции заявил об угрозе "катастрофического морального провала" в мире из-за неравномерного распределения вакцин против коронавируса между странами с высоким и низким уровнями дохода. Глава ВОЗ подчеркнул, что в итоге вакцин хватит на всех, однако сейчас государствам следует объединиться и начать функционировать "как одна семья", чтобы не допустить дискриминации.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Онищенко возмутили слова главы ВОЗ о моральном провале человечества

16:56 18.01.2021 (обновлено: 22:48 18.01.2021)
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловГеннадий Онищенко во время пресс-конференции в МИА "Россия сегодня"
Геннадий Онищенко во время пресс-конференции в МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко раскритиковал главу Всемирной организации здравоохранения Тедроса Гебрейесуса, отметив, что тот занимается политикой, а не вопросами медицины.
"Вакцину действительно нужно распределять по странам, но не исходя из уровня дохода, а в зависимости от рисков распространения инфекции. Это как раз страны, где у людей низкий доход и нет здравоохранения. То есть нужно использовать рисковый медицинский подход, а не социально-политический", — сказал Онищенко в разговоре с телеканалом "360".
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Он также призвал главу ВОЗ использовать свой авторитет "на деле, а не только на словах", так как, по мнению Онищенко, разговоры о дискриминации не помогут справиться с трудностями, возникающими в сфере здравоохранения.
Ранее Тедрос Адханом Гебрейесус во время пресс-конференции заявил об угрозе "катастрофического морального провала" в мире из-за неравномерного распределения вакцин против коронавируса между странами с высоким и низким уровнями дохода. Глава ВОЗ подчеркнул, что в итоге вакцин хватит на всех, однако сейчас государствам следует объединиться и начать функционировать "как одна семья", чтобы не допустить дискриминации.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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