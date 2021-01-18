https://ria.ru/20210118/onischenko-1593554796.html

Онищенко возмутили слова главы ВОЗ о моральном провале человечества

Онищенко возмутили слова главы ВОЗ о моральном провале человечества

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко раскритиковал главу Всемирной организации здравоохранения Тедроса Гебрейесуса, отметив, РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T16:56

2021-01-18T16:56

2021-01-18T22:48

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

тедрос адханом гебрейесус

вакцины

коронавирусы

здоровье - общество

госдума рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/155269/91/1552699167_0:0:2369:1334_1920x0_80_0_0_a7941d87e6ef2b0eed23c258ab656d5b.jpg

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко раскритиковал главу Всемирной организации здравоохранения Тедроса Гебрейесуса, отметив, что тот занимается политикой, а не вопросами медицины."Вакцину действительно нужно распределять по странам, но не исходя из уровня дохода, а в зависимости от рисков распространения инфекции. Это как раз страны, где у людей низкий доход и нет здравоохранения. То есть нужно использовать рисковый медицинский подход, а не социально-политический", — сказал Онищенко в разговоре с телеканалом "360".Он также призвал главу ВОЗ использовать свой авторитет "на деле, а не только на словах", так как, по мнению Онищенко, разговоры о дискриминации не помогут справиться с трудностями, возникающими в сфере здравоохранения.Ранее Тедрос Адханом Гебрейесус во время пресс-конференции заявил об угрозе "катастрофического морального провала" в мире из-за неравномерного распределения вакцин против коронавируса между странами с высоким и низким уровнями дохода. Глава ВОЗ подчеркнул, что в итоге вакцин хватит на всех, однако сейчас государствам следует объединиться и начать функционировать "как одна семья", чтобы не допустить дискриминации.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210118/vaktsinatsiya-1593521152.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, тедрос адханом гебрейесус, вакцины, коронавирусы, здоровье - общество, госдума рф, воз, геннадий онищенко, в мире