https://ria.ru/20210118/oboronka-1593438360.html

ОПК России часто выпускает ненужную гражданскую продукцию, заявил Рогозин

ОПК России часто выпускает ненужную гражданскую продукцию, заявил Рогозин

Предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России в рамках программы диверсификации зачастую выпускают невостребованную на рынке гражданскую продукцию,... РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T01:19

2021-01-18T01:19

2021-01-18T01:19

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МОСКВА, 18 янв – РИА новости. Предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России в рамках программы диверсификации зачастую выпускают невостребованную на рынке гражданскую продукцию, отмечает экс-глава ПАО "Ильюшин", действительный госсоветник 3-го класса Алексей Рогозин.По его словам, большая часть существующих проектов диверсификации в ОПК РФ не предполагает создание новых производств, а состоит из попыток дозагрузить военные линии выпуском гражданской продукции, причем похожей на основную продукцию предприятия.Рогозин указывает, что даже при наличии механизмов государственной поддержки, когда, например, гражданская продукция поставляется в интересах госзаказчика на правах единственного поставщика, сбыт, как правило, остается довольно умеренным."В итоге, несмотря на все усилия, значение таких проектов оказывается каплей в море и не влияет положительно на экономику оборонных предприятий, большинство из которых продолжает испытывать острый дефицит финансовых средств", - отмечает экс-глава "Ильюшина".В 2018 году президент РФ Владимир Путин заявил, что с 2020 года государственный оборонный заказ будет постепенно сокращаться, что потребует от предприятий российской "оборонки" наращивания доли гражданской продукции. Программа диверсификации предполагает, что к 2020 году доля гражданской продукции в ОПК должна составить 17%, к 2025 году – 30% и к 2030 – половину от всего производства.

https://ria.ru/20210118/vooruzheniya-1593438011.html

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россия, алексей рогозин, москва, армия, технологии