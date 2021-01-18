Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210118/obmen-1593505920.html
Лавров пристыдил Украину за затягивание обмена пленными с ДНР и ЛНР
Лавров пристыдил Украину за затягивание обмена пленными с ДНР и ЛНР
Власти Украины должны испытать стыд за то, что согласованный по принципу "все на все" обмен пленными между Киевом и самопровозглашенными ДНР и ЛНР затягивается... РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T13:38
2021-01-18T13:38
луганская народная республика
донецкая народная республика
сергей лавров
луганск
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1593044937_0:0:2920:1644_1920x0_80_0_0_8169f5f1b8b0dbe00724c1ee1e1e1b81.jpg
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Власти Украины должны испытать стыд за то, что согласованный по принципу "все на все" обмен пленными между Киевом и самопровозглашенными ДНР и ЛНР затягивается по причинам, не связанным с гуманитарными соображениями, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Республики при нашей поддержке, как вы знаете, объявили, что в ближайшее время планируют просто в духе доброй воли передать часть украинских граждан, которые удерживаются на территории ДНР и ЛНР, Киеву. В одностороннем порядке. Пусть хотя бы украинская власть испытает чувство стыда, за то, что обмен "всех на всех", как договаривалось раньше, затягивается по причинам, которые не имеют никакого отношения к гуманитарным соображениям", - сказал Лавров на пресс-конференции.Первый за два года обмен пленными прошел в Донбассе 29 декабря 2019 года. Киев передал ДНР и ЛНР 124 человека, Донецк и Луганск отдали 76 человек. После этого началась работа над формированием новых списков для обмена пленными. В прошлом году обмен пленными между Киевом и самопровозглашенными республиками Донбасса состоялся 16 апреля. Киев передал 14 человек, ЛНР и ДНР - 20.
https://ria.ru/20210116/kravchuk-1593348047.html
луганская народная республика
донецкая народная республика
луганск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1593044937_126:0:2857:2048_1920x0_80_0_0_e9a3238c41ce3f9cf35a88c2d29cd938.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
луганская народная республика, донецкая народная республика, сергей лавров, луганск, в мире

Лавров пристыдил Украину за затягивание обмена пленными с ДНР и ЛНР

13:38 18.01.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Власти Украины должны испытать стыд за то, что согласованный по принципу "все на все" обмен пленными между Киевом и самопровозглашенными ДНР и ЛНР затягивается по причинам, не связанным с гуманитарными соображениями, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Республики при нашей поддержке, как вы знаете, объявили, что в ближайшее время планируют просто в духе доброй воли передать часть украинских граждан, которые удерживаются на территории ДНР и ЛНР, Киеву. В одностороннем порядке. Пусть хотя бы украинская власть испытает чувство стыда, за то, что обмен "всех на всех", как договаривалось раньше, затягивается по причинам, которые не имеют никакого отношения к гуманитарным соображениям", - сказал Лавров на пресс-конференции.
Первый за два года обмен пленными прошел в Донбассе 29 декабря 2019 года. Киев передал ДНР и ЛНР 124 человека, Донецк и Луганск отдали 76 человек. После этого началась работа над формированием новых списков для обмена пленными. В прошлом году обмен пленными между Киевом и самопровозглашенными республиками Донбасса состоялся 16 апреля. Киев передал 14 человек, ЛНР и ДНР - 20.
Первый президент Украины Леонид Кравчук - РИА Новости, 1920, 16.01.2021
16 января, 19:00
Кравчук оценил инициативу ДНР и ЛНР передать группу задержанных Украине
 
Луганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаСергей ЛавровЛуганскВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:20В Индии пятнадцать человек погибли под колесами грузовика
07:15В крещенской купели на Сахалине нашли следы нефтепродуктов
07:10Опрос показал, сколько россиян верят в замену ручного труда роботами
07:04Миротворцы помогли более 50 тысячам беженцев вернуться в Карабах
06:44В Бурятии вооруженный мужчина похитил у отца дочь и вернул ее матери
06:41СМИ: сильное землетрясение в Аргентине вызвало панику у жителей
06:36В Комсомольске-на-Амуре пенсионерка обожгла 90% тела из-за электроматраса
06:33Казахстан решил начать вакцинацию "Спутником V" раньше срока
06:30Никарагуа планирует поставки российской вакцины "Спутник V"
06:24Коллекторы рассказали, сколько россияне платят по просроченным долгам
06:20Эпидемиолог спрогнозировала спад заболеваемости COVID-19 к лету
06:16Мясников назвал главные причины возникновения рака
06:11Врач рассказала, как часто нужно стирать тканевые маски
06:06В Аргентине произошло сильное землетрясение
05:30Обвинение запросило для срочника Шамсутдинова 25 лет лишения свободы
05:15СМИ раскрыло детали прощального видеообращения Трампа
04:42Найденный мертвым глава муниципалитета в Якутии хотел покинуть пост
04:32В Новосибирске при пожаре в гаражном комплексе погибли четыре человека
04:14Биолог призвала продолжать вакцинацию, несмотря на побочные эффекты
04:10Названы наиболее раздражающие формы общения в интернете
Лента новостейМолния