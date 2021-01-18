https://ria.ru/20210118/obmen-1593505920.html

Лавров пристыдил Украину за затягивание обмена пленными с ДНР и ЛНР

Лавров пристыдил Украину за затягивание обмена пленными с ДНР и ЛНР

Власти Украины должны испытать стыд за то, что согласованный по принципу "все на все" обмен пленными между Киевом и самопровозглашенными ДНР и ЛНР затягивается... РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T13:38

2021-01-18T13:38

2021-01-18T13:38

луганская народная республика

донецкая народная республика

сергей лавров

луганск

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1593044937_0:0:2920:1644_1920x0_80_0_0_8169f5f1b8b0dbe00724c1ee1e1e1b81.jpg

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Власти Украины должны испытать стыд за то, что согласованный по принципу "все на все" обмен пленными между Киевом и самопровозглашенными ДНР и ЛНР затягивается по причинам, не связанным с гуманитарными соображениями, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Республики при нашей поддержке, как вы знаете, объявили, что в ближайшее время планируют просто в духе доброй воли передать часть украинских граждан, которые удерживаются на территории ДНР и ЛНР, Киеву. В одностороннем порядке. Пусть хотя бы украинская власть испытает чувство стыда, за то, что обмен "всех на всех", как договаривалось раньше, затягивается по причинам, которые не имеют никакого отношения к гуманитарным соображениям", - сказал Лавров на пресс-конференции.Первый за два года обмен пленными прошел в Донбассе 29 декабря 2019 года. Киев передал ДНР и ЛНР 124 человека, Донецк и Луганск отдали 76 человек. После этого началась работа над формированием новых списков для обмена пленными. В прошлом году обмен пленными между Киевом и самопровозглашенными республиками Донбасса состоялся 16 апреля. Киев передал 14 человек, ЛНР и ДНР - 20.

https://ria.ru/20210116/kravchuk-1593348047.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

луганск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

луганская народная республика, донецкая народная республика, сергей лавров, луганск, в мире