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В Норвегии ослабили меры против COVID-19
В Норвегии ослабили меры против COVID-19
Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг, выступая в понедельник в парламенте страны, заявила о том, что власти решили несколько ослабить антикоронавирусные меры, РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T15:37
2021-01-18T15:37
2021-01-18T15:37
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норвегия
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МУРМАНСК, 18 янв – РИА Новости. Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг, выступая в понедельник в парламенте страны, заявила о том, что власти решили несколько ослабить антикоронавирусные меры, прежде всего, для детей и молодежи, а также разрешили приглашать до пяти гостей.Выступление Сульберг транслировали местные СМИ. Как сказала премьер-министр, в целом меры останутся прежними, однако будет сделан ряд поправок. "Цель их, прежде всего, сделать жизнь детей и молодежи немного более предсказуемой. Во время всей пандемии это является для нас приоритетом", - сказала Сульберг.Власти решили, что дети и молодежь младше 20 лет могут принимать участие в мероприятиях на свежем воздухе, как обычно, для них возможно возобновление тренировок. Пока не разрешены соревнования. Продлевается рекомендация о дистанционном обучении."Рекомендуется по-прежнему ограничивать социальные контакты. Можно приглашать до пяти гостей, хозяева дома в это число не входят", - сказала Сульберг. На встречах за пределами дома разрешено встречаться до 10 участникам. По-прежнему запрещена продажа алкоголя в ресторанах и барах, однако эту меру еще раз рассмотрят на следующей неделе.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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коронавирус covid-19, норвегия, в мире
МУРМАНСК, 18 янв – РИА Новости.
Премьер-министр Норвегии
Эрна Сульберг, выступая в понедельник в парламенте страны, заявила о том, что власти решили несколько ослабить антикоронавирусные меры, прежде всего, для детей и молодежи, а также разрешили приглашать до пяти гостей.
Выступление Сульберг транслировали местные СМИ. Как сказала премьер-министр, в целом меры останутся прежними, однако будет сделан ряд поправок. "Цель их, прежде всего, сделать жизнь детей и молодежи немного более предсказуемой. Во время всей пандемии это является для нас приоритетом", - сказала Сульберг.
Власти решили, что дети и молодежь младше 20 лет могут принимать участие в мероприятиях на свежем воздухе, как обычно, для них возможно возобновление тренировок. Пока не разрешены соревнования. Продлевается рекомендация о дистанционном обучении.
"Рекомендуется по-прежнему ограничивать социальные контакты. Можно приглашать до пяти гостей, хозяева дома в это число не входят", - сказала Сульберг. На встречах за пределами дома разрешено встречаться до 10 участникам. По-прежнему запрещена продажа алкоголя в ресторанах и барах, однако эту меру еще раз рассмотрят на следующей неделе.
"Мы сделаем все, что необходимо, для того, чтобы сдерживать распространение инфекции. Люди должны быть готовы к тому, что придется жить с определенными ограничениями до лета, а может быть, и дольше", - добавила премьер-министр.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.