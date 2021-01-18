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Распространение коронавируса
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В Норвегии ослабили меры против COVID-19
В Норвегии ослабили меры против COVID-19
Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг, выступая в понедельник в парламенте страны, заявила о том, что власти решили несколько ослабить антикоронавирусные меры, РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T15:37
2021-01-18T15:37
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
норвегия
в мире
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МУРМАНСК, 18 янв – РИА Новости. Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг, выступая в понедельник в парламенте страны, заявила о том, что власти решили несколько ослабить антикоронавирусные меры, прежде всего, для детей и молодежи, а также разрешили приглашать до пяти гостей.Выступление Сульберг транслировали местные СМИ. Как сказала премьер-министр, в целом меры останутся прежними, однако будет сделан ряд поправок. "Цель их, прежде всего, сделать жизнь детей и молодежи немного более предсказуемой. Во время всей пандемии это является для нас приоритетом", - сказала Сульберг.Власти решили, что дети и молодежь младше 20 лет могут принимать участие в мероприятиях на свежем воздухе, как обычно, для них возможно возобновление тренировок. Пока не разрешены соревнования. Продлевается рекомендация о дистанционном обучении."Рекомендуется по-прежнему ограничивать социальные контакты. Можно приглашать до пяти гостей, хозяева дома в это число не входят", - сказала Сульберг. На встречах за пределами дома разрешено встречаться до 10 участникам. По-прежнему запрещена продажа алкоголя в ресторанах и барах, однако эту меру еще раз рассмотрят на следующей неделе.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, норвегия, в мире

В Норвегии ослабили меры против COVID-19

15:37 18.01.2021
 
© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкГорода Мира. Осло
Города Мира. Осло - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
© РИА Новости / Константин Чалабов
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МУРМАНСК, 18 янв – РИА Новости. Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг, выступая в понедельник в парламенте страны, заявила о том, что власти решили несколько ослабить антикоронавирусные меры, прежде всего, для детей и молодежи, а также разрешили приглашать до пяти гостей.
Выступление Сульберг транслировали местные СМИ. Как сказала премьер-министр, в целом меры останутся прежними, однако будет сделан ряд поправок. "Цель их, прежде всего, сделать жизнь детей и молодежи немного более предсказуемой. Во время всей пандемии это является для нас приоритетом", - сказала Сульберг.
Власти решили, что дети и молодежь младше 20 лет могут принимать участие в мероприятиях на свежем воздухе, как обычно, для них возможно возобновление тренировок. Пока не разрешены соревнования. Продлевается рекомендация о дистанционном обучении.
"Рекомендуется по-прежнему ограничивать социальные контакты. Можно приглашать до пяти гостей, хозяева дома в это число не входят", - сказала Сульберг. На встречах за пределами дома разрешено встречаться до 10 участникам. По-прежнему запрещена продажа алкоголя в ресторанах и барах, однако эту меру еще раз рассмотрят на следующей неделе.

"Мы сделаем все, что необходимо, для того, чтобы сдерживать распространение инфекции. Люди должны быть готовы к тому, что придется жить с определенными ограничениями до лета, а может быть, и дольше", - добавила премьер-министр.

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Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19НорвегияВ мире
 
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