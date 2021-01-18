https://ria.ru/20210118/norvegiya-1593537993.html

В Норвегии ослабили меры против COVID-19

В Норвегии ослабили меры против COVID-19

Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг, выступая в понедельник в парламенте страны, заявила о том, что власти решили несколько ослабить антикоронавирусные меры, РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T15:37

2021-01-18T15:37

2021-01-18T15:37

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

норвегия

в мире

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МУРМАНСК, 18 янв – РИА Новости. Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг, выступая в понедельник в парламенте страны, заявила о том, что власти решили несколько ослабить антикоронавирусные меры, прежде всего, для детей и молодежи, а также разрешили приглашать до пяти гостей.Выступление Сульберг транслировали местные СМИ. Как сказала премьер-министр, в целом меры останутся прежними, однако будет сделан ряд поправок. "Цель их, прежде всего, сделать жизнь детей и молодежи немного более предсказуемой. Во время всей пандемии это является для нас приоритетом", - сказала Сульберг.Власти решили, что дети и молодежь младше 20 лет могут принимать участие в мероприятиях на свежем воздухе, как обычно, для них возможно возобновление тренировок. Пока не разрешены соревнования. Продлевается рекомендация о дистанционном обучении."Рекомендуется по-прежнему ограничивать социальные контакты. Можно приглашать до пяти гостей, хозяева дома в это число не входят", - сказала Сульберг. На встречах за пределами дома разрешено встречаться до 10 участникам. По-прежнему запрещена продажа алкоголя в ресторанах и барах, однако эту меру еще раз рассмотрят на следующей неделе.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, норвегия, в мире