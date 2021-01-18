https://ria.ru/20210118/nebo-1593562921.html

"Ростех" готов модернизировать самолеты "Открытого неба" для новых задач

"Ростех" готов модернизировать самолеты "Открытого неба" для новых задач

Концерн "Вега" (входит в "Росэлектронику" госкорпорации "Ростех") готов модернизировать самолеты Ту-214ОН для решения задач, не связанных с наблюдениями в... РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T17:42

2021-01-18T17:42

2021-01-18T18:06

выход сша из договора по открытому небу

россия

ту-214он

договор по открытому небу

ростех

безопасность

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Концерн "Вега" (входит в "Росэлектронику" госкорпорации "Ростех") готов модернизировать самолеты Ту-214ОН для решения задач, не связанных с наблюдениями в рамках Договора по открытому небу (ДОН), заявил РИА Новости генеральный конструктор концерна Владимир Верба."В случае такого интереса со стороны заказчика мы готовы провести соответствующую модернизацию бортового комплекса авиационного наблюдения с учетом новых требований", - сказал Верба.Он добавил, что срок выполнения работ будет зависеть от задач, которые должны будут решать модернизированные Ту-214ОН.Как сообщили ранее РИА Новости военно-дипломатические источники, самолеты Ту-214ОН после окончательного выхода России из ДОН планируется использовать, в том числе, как разведчики, что потребует их дооснащения спецоборудованием. Также самолеты могут использоваться, отмечали собеседники, для контроля защищенности военных объектов РФ, объективного контроля результатов испытаний различных вооружений и оценки эффективности учений.МИД РФ 15 января объявил о запуске процедур по выходу России из Договора по открытому небу. В ведомстве отметили, что после выхода США из договора "был существенно нарушен баланс интересов государств-участников, достигнутый при заключении договора", а партнеры Москвы по договору не поддержали российские предложения об обеспечении его жизнеспособности в новых условиях.Договор по Открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Действует с 2002 года. Ранее в договоре участвовали 34 государства. В конце мая 2020 года президент США Дональд Трамп заявил о выходе из договора. В ночь на 22 ноября прошлого года Штаты завершили процедуру выхода из ДОН.Два самолета авиационного наблюдения Ту-214ОН были построены компанией "Туполев" на базе пассажирских Ту-204. Оборудование, установленное на Ту-214, разработано на предприятиях госкорпорации "Ростех". Самолеты были выпущены в 2011 и 2013 годах, международную сертификацию для выполнения наблюдательных полетов над территорией стран-участниц Договора по открытому небу получили в сентябре 2018 года.

https://ria.ru/20210117/samolety-1593368656.html

https://ria.ru/20210115/dogovor-1593215973.html

https://ria.ru/20210115/dogovor-1593210692.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

выход сша из договора по открытому небу, россия, ту-214он, договор по открытому небу, ростех, безопасность