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МИД Китая прокомментировал выход России из Договора по открытому небу
МИД Китая прокомментировал выход России из Договора по открытому небу
Решение России начать процедуру по выходу из Договора по открытому небу стало ответом на действия США, которые не отреагировали на усилия Москвы по спасению... РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T11:12
2021-01-18T13:35
выход сша из договора по открытому небу
россия
договор по открытому небу
мид кнр
в мире
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ПЕКИН, 18 янв — РИА Новости. Решение России начать процедуру по выходу из Договора по открытому небу стало ответом на действия США, которые не отреагировали на усилия Москвы по спасению соглашения, заявила в понедельник официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин.МИД России в пятницу объявил о запуске процедур по выходу из Договора по открытому небу. В ведомстве отметили, что после выхода США из договора "был существенно нарушен баланс интересов государств-участников, достигнутый при заключении договора", а партнеры Москвы по договору не поддержали российские предложения об обеспечении его жизнеспособности в новых условиях."Насколько нам известно, непосредственная причина запуска Россией процедур по выходу из Договора по открытому небу — односторонний выход США из Договора, несмотря на несогласие международного сообщества, что серьезным образом подорвало военное взаимодоверие вовлеченных стран. Российская сторона приложила все усилия для спасения договора, однако не получила положительной реакции от американской стороны", — заявила на брифинге Хуа Чуньин.Она отметила, что на протяжении длительного времени американская сторона "трубит" об американском превосходстве, придерживаясь мышления холодной войны, непрерывно выходит из договоров и нанесла серьезный урон международному механизму контроля над вооружениями и процессу разоружения."Мы призываем американскую сторону учитывать озабоченность международного сообщества и реальными действиями поддерживать глобальную стратегическую стабильность, а также международный и региональный мир и безопасность", — добавила представитель внешнеполитического ведомства Китая.Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора до последнего времени были 34 государства.В конце мая президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты выходят из договора. Поводом для выхода США из соглашения стали, по утверждению Вашингтона, неоднократные его нарушения со стороны России. В частности, США обвиняют Москву в том, что она пользуется "Открытым небом" как инструментом "военного принуждения". Россия неоднократно отвергала обвинения США в нарушении договора. В ночь на 22 ноября прошлого года США завершили процедуру выхода из Договора по открытому небу.
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выход сша из договора по открытому небу, россия, договор по открытому небу, мид кнр, в мире

МИД Китая прокомментировал выход России из Договора по открытому небу

11:12 18.01.2021 (обновлено: 13:35 18.01.2021)
 
CC BY-SA 2.0 / Milan Nykodym / Tu 154M Open SkiesСамолет Ту-154М Open Skies
Самолет Ту-154М Open Skies - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
CC BY-SA 2.0 / Milan Nykodym / Tu 154M Open Skies
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ПЕКИН, 18 янв — РИА Новости. Решение России начать процедуру по выходу из Договора по открытому небу стало ответом на действия США, которые не отреагировали на усилия Москвы по спасению соглашения, заявила в понедельник официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин.
МИД России в пятницу объявил о запуске процедур по выходу из Договора по открытому небу. В ведомстве отметили, что после выхода США из договора "был существенно нарушен баланс интересов государств-участников, достигнутый при заключении договора", а партнеры Москвы по договору не поддержали российские предложения об обеспечении его жизнеспособности в новых условиях.
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"Насколько нам известно, непосредственная причина запуска Россией процедур по выходу из Договора по открытому небу — односторонний выход США из Договора, несмотря на несогласие международного сообщества, что серьезным образом подорвало военное взаимодоверие вовлеченных стран. Российская сторона приложила все усилия для спасения договора, однако не получила положительной реакции от американской стороны", — заявила на брифинге Хуа Чуньин.
Она отметила, что на протяжении длительного времени американская сторона "трубит" об американском превосходстве, придерживаясь мышления холодной войны, непрерывно выходит из договоров и нанесла серьезный урон международному механизму контроля над вооружениями и процессу разоружения.
"Мы призываем американскую сторону учитывать озабоченность международного сообщества и реальными действиями поддерживать глобальную стратегическую стабильность, а также международный и региональный мир и безопасность", — добавила представитель внешнеполитического ведомства Китая.
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Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора до последнего времени были 34 государства.
В конце мая президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты выходят из договора. Поводом для выхода США из соглашения стали, по утверждению Вашингтона, неоднократные его нарушения со стороны России. В частности, США обвиняют Москву в том, что она пользуется "Открытым небом" как инструментом "военного принуждения". Россия неоднократно отвергала обвинения США в нарушении договора. В ночь на 22 ноября прошлого года США завершили процедуру выхода из Договора по открытому небу.
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