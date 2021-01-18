https://ria.ru/20210118/navalnyy-1593541543.html

МИД Украины прокомментировал задержание Навального

МИД Украины прокомментировал задержание Навального

Министерство иностранных дел Украины на фоне задержания в Москве оппозиционера Алексея Навального призвало РФ освободить всех политических заключенных, в том... РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T15:54

2021-01-18T15:54

2021-01-18T15:54

госпитализация алексея навального

россия

алексей навальный

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

мид украины

украина

в мире

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КИЕВ, 18 янв – РИА Новости. Министерство иностранных дел Украины на фоне задержания в Москве оппозиционера Алексея Навального призвало РФ освободить всех политических заключенных, в том числе украинских.МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а в понедельник глава министерства Сергей Лавров отметил, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку"."МИД Украины глубоко обеспокоен задержанием российского оппозиционного деятеля Алексея Навального… Требуем от российских властей немедленно освободить всех политических заключенных, в том числе граждан Украины", - говорится в заявлении МИД, опубликованном на сайте ведомства в понедельник.В министерстве отметили, что "задержание и... преследование политических и общественных деятелей, представителей национальных меньшинств и журналистов противоречит международным обязательствам РФ и соответствующим соглашениям в области прав человека".Находившийся в розыске Навальный вернулся в Россию из ФРГ в воскресенье. Он был задержан в аэропорту, сообщила ФСИН. Дальнейшую меру пресечения Навального определит суд, до решения суда он будет находиться под стражей, отметило ведомство.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова накануне посоветовала зарубежным политикам, которые комментируют ситуацию вокруг Навального, уважать международное право, не посягать на национальное законодательство суверенных государств и заняться проблемами в своих странах. Лавров в связи с призывами стран Запада заявил, что их цель - отвлечь внимание от глубочайшего кризиса, в котором оказалась либеральная модель развития. По его словам, "прямо чувствуется, с какой радостью идут комментарии, как под копирку".Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ тогда подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии запросы о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них на тот момент так и не были получены, равно как и от ОЗХО - на соответствующие письма.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить российские прокуратура и полиция.Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".

https://ria.ru/20210118/navalnyy-1593495629.html

https://ria.ru/20210118/navalnyy-1593434268.html

https://ria.ru/20201005/navalnyy-1578188230.html

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