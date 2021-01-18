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Москалькова назвала профилактику домашнего насилия в России недостаточной
Москалькова назвала профилактику домашнего насилия в России недостаточной
Действующие меры профилактики насилия в отношении женщин в РФ недостаточны, необходимы иные способы защиты, включая административные запреты и санкции, причем... РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T17:53
2021-01-18T17:53
2021-01-18T17:53
россия
домашнее насилие
татьяна москалькова
общество
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Действующие меры профилактики насилия в отношении женщин в РФ недостаточны, необходимы иные способы защиты, включая административные запреты и санкции, причем контроль за их соблюдением должен осуществляться как со стороны правоохранительных органов, так и со стороны школ, больниц, а также общественности через социальные приложения, считает уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова."Целый пласт проблем наблюдается в сфере защиты жертв домашнего насилия... Проблемы жертв домашнего насилия имеют комплекс социально-экономических и юридических аспектов и настойчиво требуют своего разрешения. Многие государства отходят от модели простого реагирования на свершившийся факт правонарушения и активно внедряют превентивные меры сдерживания социальных девиаций", - говорится в докладе "Соблюдение и защита прав потерпевших в уголовном процессе".Подобные административные запреты, система санкций и другие превентивные меры защиты могли бы значительно снизить угрозу домашнего насилия в частности и повторной преступности вообще, считает Москалькова. При этом, омбудсмен предлагает контролировать их выполнение не только правоохранительным органам, но и учреждениям образования, здравоохранения, иным организациям, а также общественности через программу "Активный гражданин".При этом, конкретные способы реализации задач, опережающих правонарушения, могли бы определять власти на местах, уточняется в докладе.
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россия, домашнее насилие, татьяна москалькова, общество
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости.
Действующие меры профилактики насилия в отношении женщин в РФ недостаточны, необходимы иные способы защиты, включая административные запреты и санкции, причем контроль за их соблюдением должен осуществляться как со стороны правоохранительных органов, так и со стороны школ, больниц, а также общественности через социальные приложения, считает уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
.
"Целый пласт проблем наблюдается в сфере защиты жертв домашнего насилия... Проблемы жертв домашнего насилия имеют комплекс социально-экономических и юридических аспектов и настойчиво требуют своего разрешения. Многие государства отходят от модели простого реагирования на свершившийся факт правонарушения и активно внедряют превентивные меры сдерживания социальных девиаций", - говорится в докладе "Соблюдение и защита прав потерпевших в уголовном процессе".
"Такой подход выражается в наложении в административном порядке на лиц, склонных к правонарушениям, домашнему насилию и другим отклонениям в поведении, запретов и предписаний. Несоблюдение принудительных превентивных мер влечет полицейское реагирование и усиление данных мер", - отмечается в докладе.
Подобные административные запреты, система санкций и другие превентивные меры защиты могли бы значительно снизить угрозу домашнего насилия в частности и повторной преступности вообще, считает Москалькова. При этом, омбудсмен предлагает контролировать их выполнение не только правоохранительным органам, но и учреждениям образования, здравоохранения, иным организациям, а также общественности через программу "Активный гражданин".
При этом, конкретные способы реализации задач, опережающих правонарушения, могли бы определять власти на местах, уточняется в докладе.