https://ria.ru/20210118/nasilie-1593564815.html

Москалькова назвала профилактику домашнего насилия в России недостаточной

Москалькова назвала профилактику домашнего насилия в России недостаточной

Действующие меры профилактики насилия в отношении женщин в РФ недостаточны, необходимы иные способы защиты, включая административные запреты и санкции, причем... РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T17:53

2021-01-18T17:53

2021-01-18T17:53

россия

домашнее насилие

татьяна москалькова

общество

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Действующие меры профилактики насилия в отношении женщин в РФ недостаточны, необходимы иные способы защиты, включая административные запреты и санкции, причем контроль за их соблюдением должен осуществляться как со стороны правоохранительных органов, так и со стороны школ, больниц, а также общественности через социальные приложения, считает уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова."Целый пласт проблем наблюдается в сфере защиты жертв домашнего насилия... Проблемы жертв домашнего насилия имеют комплекс социально-экономических и юридических аспектов и настойчиво требуют своего разрешения. Многие государства отходят от модели простого реагирования на свершившийся факт правонарушения и активно внедряют превентивные меры сдерживания социальных девиаций", - говорится в докладе "Соблюдение и защита прав потерпевших в уголовном процессе".Подобные административные запреты, система санкций и другие превентивные меры защиты могли бы значительно снизить угрозу домашнего насилия в частности и повторной преступности вообще, считает Москалькова. При этом, омбудсмен предлагает контролировать их выполнение не только правоохранительным органам, но и учреждениям образования, здравоохранения, иным организациям, а также общественности через программу "Активный гражданин".При этом, конкретные способы реализации задач, опережающих правонарушения, могли бы определять власти на местах, уточняется в докладе.

https://ria.ru/20201208/rassledovanie-1588172879.html

россия

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россия, домашнее насилие, татьяна москалькова, общество