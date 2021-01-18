https://ria.ru/20210118/nalogi-1593558785.html
СК объяснил идею ужесточить ответственность за неуплату налогов
СК объяснил идею ужесточить ответственность за неуплату налогов
Предложенные СК РФ ужесточения норм уголовного закона на практике в основном коснутся крупных индивидуальных предпринимателей, получивших значительный доход, но РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T17:13
2021-01-18T17:13
2021-01-18T23:29
россия
следственный комитет россии (ск рф)
экономика
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Предложенные СК РФ ужесточения норм уголовного закона на практике в основном коснутся крупных индивидуальных предпринимателей, получивших значительный доход, но не уплативших более 45 миллионов рублей налогов за три года, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Ранее зампредседателя СК РФ Елена Леоненко рассказала в интервью "Известиям", что Следственный комитет предлагает усилить уголовную ответственность за уклонение от налогов для физических лиц, у которых, в отличие от юрлиц, срок давности по неуплате налогов на крупную сумму составляет всего два года. По закону, если юрлицо уклонилось от уплаты налогов на крупную сумму, его руководству придется отвечать и через 10 лет после этого, а срок давности для индивидуальных предпринимателей сейчас – всего два года. Предлагается уравнять эти нормы, а также ужесточить некоторые другие.Отмечается, что по прошествии двух лет привлечь их к ответственности уже нельзя, в связи с этим необходимы изменения, так как уголовно-правовой механизм позволяет более эффективно обеспечить защиту публичных интересов.
https://ria.ru/20201201/nalogi-1587072860.html
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