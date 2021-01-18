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СК объяснил идею ужесточить ответственность за неуплату налогов
СК объяснил идею ужесточить ответственность за неуплату налогов
Предложенные СК РФ ужесточения норм уголовного закона на практике в основном коснутся крупных индивидуальных предпринимателей, получивших значительный доход, но РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T17:13
2021-01-18T23:29
россия
следственный комитет россии (ск рф)
экономика
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Предложенные СК РФ ужесточения норм уголовного закона на практике в основном коснутся крупных индивидуальных предпринимателей, получивших значительный доход, но не уплативших более 45 миллионов рублей налогов за три года, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Ранее зампредседателя СК РФ Елена Леоненко рассказала в интервью "Известиям", что Следственный комитет предлагает усилить уголовную ответственность за уклонение от налогов для физических лиц, у которых, в отличие от юрлиц, срок давности по неуплате налогов на крупную сумму составляет всего два года. По закону, если юрлицо уклонилось от уплаты налогов на крупную сумму, его руководству придется отвечать и через 10 лет после этого, а срок давности для индивидуальных предпринимателей сейчас – всего два года. Предлагается уравнять эти нормы, а также ужесточить некоторые другие.Отмечается, что по прошествии двух лет привлечь их к ответственности уже нельзя, в связи с этим необходимы изменения, так как уголовно-правовой механизм позволяет более эффективно обеспечить защиту публичных интересов.
https://ria.ru/20201201/nalogi-1587072860.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), экономика

СК объяснил идею ужесточить ответственность за неуплату налогов

17:13 18.01.2021 (обновлено: 23:29 18.01.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗдание Следственного комитета РФ
Здание Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Предложенные СК РФ ужесточения норм уголовного закона на практике в основном коснутся крупных индивидуальных предпринимателей, получивших значительный доход, но не уплативших более 45 миллионов рублей налогов за три года, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Ранее зампредседателя СК РФ Елена Леоненко рассказала в интервью "Известиям", что Следственный комитет предлагает усилить уголовную ответственность за уклонение от налогов для физических лиц, у которых, в отличие от юрлиц, срок давности по неуплате налогов на крупную сумму составляет всего два года. По закону, если юрлицо уклонилось от уплаты налогов на крупную сумму, его руководству придется отвечать и через 10 лет после этого, а срок давности для индивидуальных предпринимателей сейчас – всего два года. Предлагается уравнять эти нормы, а также ужесточить некоторые другие.
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"В данный момент предложения находятся на завершающей стадии согласования на уровне ведомства. Они касаются только тех лиц, которые получили значительные доходы и уклонились от уплаты налогов на сумму свыше 45 миллионов рублей за период сроком до трех лет. Очевидно, что на практике в большинстве случаев это может касаться только крупных индивидуальных предпринимателей. Они находятся в заведомо более выигрышном положении по сравнению с организациями, хотя суммы их доходов могут быть даже выше, чем у некоторых компаний, где аналогичную ответственность за уклонение от уплаты налогов несут их руководители", - ответили в ведомстве.

Отмечается, что по прошествии двух лет привлечь их к ответственности уже нельзя, в связи с этим необходимы изменения, так как уголовно-правовой механизм позволяет более эффективно обеспечить защиту публичных интересов.

"Главное здесь именно возврат государству того, что должно быть уплачено по закону… Речи о каких-либо новых налогах или повышении их ставок вовсе не идет", - подчеркнули в СК РФ.

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