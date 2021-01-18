https://ria.ru/20210118/muzh-1593538541.html

Муж рязанской журналистки признался в ее убийстве

Муж рязанской журналистки признался в ее убийстве

Супруг главреда новостного портала "Рязань. Лайф" Жанны Шепляковой, подозревающийся в ее убийстве, написал явку с повинной, сообщил РИА Новости следователь... РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T15:39

2021-01-18T15:39

2021-01-18T17:02

лайф

тверская область

рязань

происшествия

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РЯЗАНЬ, 18 янв — РИА Новости. Супруг главреда новостного портала "Рязань. Лайф" Жанны Шепляковой, подозревающийся в ее убийстве, написал явку с повинной, сообщил РИА Новости следователь Евгений Баканов.Сегодня Железнодорожный районный суд Рязани поместил Алексея Шеплякова под стражу на два месяца.Железнодорожный районный суд Рязани на два месяца арестовал Алексея Шеплякова, подозреваемого в убийстве главреда новостного портала "Рязань. Лайф" Жанны Шепляковой, передает корреспондент РИА Новости.Тело главреда новостного портала "Рязань. Лайф" Жанны Шепляковой с множественными колото-резаными ранами было найдено 15 января в квартире, где она проживала. Возбуждено уголовное дело об убийстве, в котором подозревают мужа погибшей. Следователи полагают, что мотивом могла стать семейная ссора. По данным регионального СУ СК, после убийства мужчина забрал детей и выехал в другую область. Супруг Шепляковой был задержан, детей временно передали на попечение родственников.В понедельник в Рязани прошла церемония прощания. Похороны состоятся во вторник в Тверской области, на родине погибшей.

https://ria.ru/20200907/prigovor-1576886490.html

https://ria.ru/20201103/markiv-1582917789.html

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лайф, тверская область, рязань, происшествия