Муж рязанской журналистки признался в ее убийстве
15:39 18.01.2021 (обновлено: 17:02 18.01.2021)
РЯЗАНЬ, 18 янв — РИА Новости. Супруг главреда новостного портала "Рязань. Лайф" Жанны Шепляковой, подозревающийся в ее убийстве, написал явку с повинной, сообщил РИА Новости следователь Евгений Баканов.
Сегодня Железнодорожный районный суд Рязани поместил Алексея Шеплякова под стражу на два месяца.
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"Он вину признал. Обратился сразу же в орган полиции в Твери, где написал явку с повинной", — сказал Баканов.
Железнодорожный районный суд Рязани на два месяца арестовал Алексея Шеплякова, подозреваемого в убийстве главреда новостного портала "Рязань. Лайф" Жанны Шепляковой, передает корреспондент РИА Новости.
"Суд постановил избрать меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть по 15 марта 2021 года включительно", — сказала судья Анна Федорова.
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Тело главреда новостного портала "Рязань. Лайф" Жанны Шепляковой с множественными колото-резаными ранами было найдено 15 января в квартире, где она проживала. Возбуждено уголовное дело об убийстве, в котором подозревают мужа погибшей. Следователи полагают, что мотивом могла стать семейная ссора. По данным регионального СУ СК, после убийства мужчина забрал детей и выехал в другую область. Супруг Шепляковой был задержан, детей временно передали на попечение родственников.
В понедельник в Рязани прошла церемония прощания. Похороны состоятся во вторник в Тверской области, на родине погибшей.