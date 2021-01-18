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Муж рязанской журналистки признался в ее убийстве
Муж рязанской журналистки признался в ее убийстве
Супруг главреда новостного портала "Рязань. Лайф" Жанны Шепляковой, подозревающийся в ее убийстве, написал явку с повинной, сообщил РИА Новости следователь... РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T15:39
2021-01-18T17:02
лайф
тверская область
рязань
происшествия
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РЯЗАНЬ, 18 янв — РИА Новости. Супруг главреда новостного портала "Рязань. Лайф" Жанны Шепляковой, подозревающийся в ее убийстве, написал явку с повинной, сообщил РИА Новости следователь Евгений Баканов.Сегодня Железнодорожный районный суд Рязани поместил Алексея Шеплякова под стражу на два месяца.Железнодорожный районный суд Рязани на два месяца арестовал Алексея Шеплякова, подозреваемого в убийстве главреда новостного портала "Рязань. Лайф" Жанны Шепляковой, передает корреспондент РИА Новости.Тело главреда новостного портала "Рязань. Лайф" Жанны Шепляковой с множественными колото-резаными ранами было найдено 15 января в квартире, где она проживала. Возбуждено уголовное дело об убийстве, в котором подозревают мужа погибшей. Следователи полагают, что мотивом могла стать семейная ссора. По данным регионального СУ СК, после убийства мужчина забрал детей и выехал в другую область. Супруг Шепляковой был задержан, детей временно передали на попечение родственников.В понедельник в Рязани прошла церемония прощания. Похороны состоятся во вторник в Тверской области, на родине погибшей.
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лайф, тверская область, рязань, происшествия

Муж рязанской журналистки признался в ее убийстве

15:39 18.01.2021 (обновлено: 17:02 18.01.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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РЯЗАНЬ, 18 янв — РИА Новости. Супруг главреда новостного портала "Рязань. Лайф" Жанны Шепляковой, подозревающийся в ее убийстве, написал явку с повинной, сообщил РИА Новости следователь Евгений Баканов.
Сегодня Железнодорожный районный суд Рязани поместил Алексея Шеплякова под стражу на два месяца.
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"Он вину признал. Обратился сразу же в орган полиции в Твери, где написал явку с повинной", — сказал Баканов.

Железнодорожный районный суд Рязани на два месяца арестовал Алексея Шеплякова, подозреваемого в убийстве главреда новостного портала "Рязань. Лайф" Жанны Шепляковой, передает корреспондент РИА Новости.

"Суд постановил избрать меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть по 15 марта 2021 года включительно", — сказала судья Анна Федорова.

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Тело главреда новостного портала "Рязань. Лайф" Жанны Шепляковой с множественными колото-резаными ранами было найдено 15 января в квартире, где она проживала. Возбуждено уголовное дело об убийстве, в котором подозревают мужа погибшей. Следователи полагают, что мотивом могла стать семейная ссора. По данным регионального СУ СК, после убийства мужчина забрал детей и выехал в другую область. Супруг Шепляковой был задержан, детей временно передали на попечение родственников.
В понедельник в Рязани прошла церемония прощания. Похороны состоятся во вторник в Тверской области, на родине погибшей.
 
ЛайфТверская областьРязаньПроисшествия
 
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