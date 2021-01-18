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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210118/moroz-1593555732.html
Эпидемиолог Роспотребнадзора отметила морозоустойчивость коронавируса
Эпидемиолог Роспотребнадзора отметила морозоустойчивость коронавируса
Маски при скоплении людей на открытом воздухе нужно носить в мороз так же, как и при положительной температуре, коронавирус морозоустойчив и может сохранять... РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T17:00
2021-01-18T17:10
распространение коронавируса
наталья пшеничная
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Маски при скоплении людей на открытом воздухе нужно носить в мороз так же, как и при положительной температуре, коронавирус морозоустойчив и может сохранять свою жизнеспособность при минусовой температуре длительное время, заявила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.Она пояснила, что коронавирус является морозоустойчивым и может сохранять свою жизнеспособность при отрицательной температуре в течение длительного времени.На распространение вируса определенное значение оказывает влажность, поэтому при сухой морозной погоде распространение вируса может быть не столь активным, как, например, при влажной погоде при температуре около нуля градусов и выше, но следует учитывать, что на передачу вируса влияет и целый ряд других факторов, отметила Пшеничная.
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наталья пшеничная, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Эпидемиолог Роспотребнадзора отметила морозоустойчивость коронавируса

17:00 18.01.2021 (обновлено: 17:10 18.01.2021)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПрохожие на заснеженной Никольской улице в Москве
Прохожие на заснеженной Никольской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Маски при скоплении людей на открытом воздухе нужно носить в мороз так же, как и при положительной температуре, коронавирус морозоустойчив и может сохранять свою жизнеспособность при минусовой температуре длительное время, заявила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
"В отношении масок при морозной погоде действуют те же правила, что и при положительной температуре. При скоплении людей на открытом воздухе, то есть при наличии риска несоблюдения в какие-то моменты социальной дистанции маски носить обязательно", - сказала Пшеничная.
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Она пояснила, что коронавирус является морозоустойчивым и может сохранять свою жизнеспособность при отрицательной температуре в течение длительного времени.
На распространение вируса определенное значение оказывает влажность, поэтому при сухой морозной погоде распространение вируса может быть не столь активным, как, например, при влажной погоде при температуре около нуля градусов и выше, но следует учитывать, что на передачу вируса влияет и целый ряд других факторов, отметила Пшеничная.
"Например, при холодной и в особенности морозной погоде люди большую часть времени обычно проводят в помещениях при закрытых окнах, что, наоборот, способствует распространению инфекции. Кроме того, в это время года достаточно легко переохладиться. Этого нельзя допускать. Переохлаждение может привести к рефлекторному спазму сосудов слизистой оболочки носоглотки и временному снижению выработки в ней местных факторов иммунной защиты, что позволит вирусу легче проникнуть в организм человека", - подчеркнула Пшеничная.
 
Распространение коронавирусаНаталья ПшеничнаяФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
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