https://ria.ru/20210118/moroz-1593555732.html

Эпидемиолог Роспотребнадзора отметила морозоустойчивость коронавируса

Эпидемиолог Роспотребнадзора отметила морозоустойчивость коронавируса

Маски при скоплении людей на открытом воздухе нужно носить в мороз так же, как и при положительной температуре, коронавирус морозоустойчив и может сохранять... РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T17:00

2021-01-18T17:00

2021-01-18T17:10

распространение коронавируса

наталья пшеничная

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Маски при скоплении людей на открытом воздухе нужно носить в мороз так же, как и при положительной температуре, коронавирус морозоустойчив и может сохранять свою жизнеспособность при минусовой температуре длительное время, заявила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.Она пояснила, что коронавирус является морозоустойчивым и может сохранять свою жизнеспособность при отрицательной температуре в течение длительного времени.На распространение вируса определенное значение оказывает влажность, поэтому при сухой морозной погоде распространение вируса может быть не столь активным, как, например, при влажной погоде при температуре около нуля градусов и выше, но следует учитывать, что на передачу вируса влияет и целый ряд других факторов, отметила Пшеничная.

https://ria.ru/20210118/beremennost--1593507044.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наталья пшеничная, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество