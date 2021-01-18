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Якутские школьники будут обучаться дистанционно из-за сильных морозов
Якутские школьники будут обучаться дистанционно из-за сильных морозов
Учащиеся школ в Якутске переводятся на дистанционное обучение до следующего понедельника включительно из-за морозов, сообщает департамент по связям с... РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T12:14
2021-01-18T12:14
якутск
общество
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ХАБАРОВСК, 18 янв — РИА Новости. Учащиеся школ в Якутске переводятся на дистанционное обучение до следующего понедельника включительно из-за морозов, сообщает департамент по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ окружной администрации Якутска.Ранее сообщалось, что ученики 1-8 классов находятся на дистанционном обучении с 13 по 18 января, школьники 9-11 классов учатся очно.Температура в Якутии, по сообщениям синоптиков, бьет десятилетние рекорды – уже несколько дней подряд она держится на отметке в минус 50 градусов.
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якутск, общество

Якутские школьники будут обучаться дистанционно из-за сильных морозов

12:14 18.01.2021
 
© РИА Новости / Александр КряжевУчитель химии готовится к дистанционному уроку в гимназии №15 Новосибирска
Учитель химии готовится к дистанционному уроку в гимназии №15 Новосибирска - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ХАБАРОВСК, 18 янв — РИА Новости. Учащиеся школ в Якутске переводятся на дистанционное обучение до следующего понедельника включительно из-за морозов, сообщает департамент по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ окружной администрации Якутска.
"В связи с установлением низких температур наружного воздуха в городском округе управлением образования Якутска издан приказ об организации образовательного процесса в муниципальных образовательных учреждениях с 19 января по 25 января с учетом климатических условий и распространения COVID-19. Учащиеся с 1 по 11 классы переводятся на дистанционную форму обучения", - говорится в сообщении.
Преподаватель в учебном классе московской общеобразовательной школы №2107 во время подготовки к возобновлению очного обучения - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
Вчера, 11:44
В Рязанской области занятия в школах частично отменили из-за морозов
Ранее сообщалось, что ученики 1-8 классов находятся на дистанционном обучении с 13 по 18 января, школьники 9-11 классов учатся очно.
Температура в Якутии, по сообщениям синоптиков, бьет десятилетние рекорды – уже несколько дней подряд она держится на отметке в минус 50 градусов.
 
ЯкутскОбщество
 
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