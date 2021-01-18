https://ria.ru/20210118/moroz-1593485933.html

Якутские школьники будут обучаться дистанционно из-за сильных морозов

Якутские школьники будут обучаться дистанционно из-за сильных морозов

Учащиеся школ в Якутске переводятся на дистанционное обучение до следующего понедельника включительно из-за морозов, сообщает департамент по связям с... РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T12:14

2021-01-18T12:14

2021-01-18T12:14

якутск

общество

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ХАБАРОВСК, 18 янв — РИА Новости. Учащиеся школ в Якутске переводятся на дистанционное обучение до следующего понедельника включительно из-за морозов, сообщает департамент по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ окружной администрации Якутска.Ранее сообщалось, что ученики 1-8 классов находятся на дистанционном обучении с 13 по 18 января, школьники 9-11 классов учатся очно.Температура в Якутии, по сообщениям синоптиков, бьет десятилетние рекорды – уже несколько дней подряд она держится на отметке в минус 50 градусов.

https://ria.ru/20210118/shkola-1593478293.html

якутск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

якутск, общество