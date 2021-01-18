https://ria.ru/20210118/moderna-1593540926.html

Власти Калифорнии призвали отказаться от партии вакцин Moderna

Власти Калифорнии призвали отказаться от партии вакцин Moderna

Эпидемиолог американского штата Калифорния Эрика Пан призвала приостановить распределение одной из партий вакцин от коронавируса компании Moderna из-за... РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T15:51

2021-01-18T15:51

2021-01-18T15:51

распространение коронавируса

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коронавирус covid-19

калифорния

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Эпидемиолог американского штата Калифорния Эрика Пан призвала приостановить распределение одной из партий вакцин от коронавируса компании Moderna из-за возможных аллергических реакций, сообщается в релизе, опубликованном на сайте местного департамента здравоохранения.Как сообщается, данная поставка препарата Moderna в Калифорнию была осуществлена с 5 по 12 января. Более 330 тысяч доз вакцины из этой партии были распределены между 287 поставщиками в штате.Соответствующую медицинскую информацию в настоящее время изучают Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC), Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), а также производитель вакцины.По последним данным властей Калифорнии, в штате зафиксированы более 2,9 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались 33,3 тысячи человек.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://radiosputnik.ria.ru/20201231/moderna-1591692557.html

калифорния

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2021

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, калифорния, в мире