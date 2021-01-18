Власти Калифорнии призвали отказаться от партии вакцин Moderna
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Эпидемиолог американского штата Калифорния Эрика Пан призвала приостановить распределение одной из партий вакцин от коронавируса компании Moderna из-за возможных аллергических реакций, сообщается в релизе, опубликованном на сайте местного департамента здравоохранения.
Как сообщается, данная поставка препарата Moderna в Калифорнию была осуществлена с 5 по 12 января. Более 330 тысяч доз вакцины из этой партии были распределены между 287 поставщиками в штате.
"Больше чем обычно случаев возможных аллергических реакций было зафиксировано в связи с введением определенной партии вакцин Moderna в одной из больниц. Менее чем 10 лицам потребовалась медицинская помощь в течение 24 часов", - заявила она. Какие именно аллергические реакции наблюдались у пациентов, не уточняется.
Соответствующую медицинскую информацию в настоящее время изучают Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC), Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), а также производитель вакцины.
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"Исходя из крайней осторожности ... мы рекомендуем, чтобы поставщики использовали другие доступные запасы вакцин и приостановили введение вакцин Moderna из партии 041L20A до завершения расследования CDC, FDA и компании Moderna", - добавила эпидемиолог.
По последним данным властей Калифорнии, в штате зафиксированы более 2,9 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались 33,3 тысячи человек.
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