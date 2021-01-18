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Власти Калифорнии призвали отказаться от партии вакцин Moderna
Власти Калифорнии призвали отказаться от партии вакцин Moderna
Эпидемиолог американского штата Калифорния Эрика Пан призвала приостановить распределение одной из партий вакцин от коронавируса компании Moderna из-за... РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T15:51
2021-01-18T15:51
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Эпидемиолог американского штата Калифорния Эрика Пан призвала приостановить распределение одной из партий вакцин от коронавируса компании Moderna из-за возможных аллергических реакций, сообщается в релизе, опубликованном на сайте местного департамента здравоохранения.Как сообщается, данная поставка препарата Moderna в Калифорнию была осуществлена с 5 по 12 января. Более 330 тысяч доз вакцины из этой партии были распределены между 287 поставщиками в штате.Соответствующую медицинскую информацию в настоящее время изучают Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC), Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), а также производитель вакцины.По последним данным властей Калифорнии, в штате зафиксированы более 2,9 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались 33,3 тысячи человек.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, калифорния, в мире

Власти Калифорнии призвали отказаться от партии вакцин Moderna

15:51 18.01.2021
 
© REUTERS / Carlo AllegriВакцинация против коронавируса в Нью-Йорке, США
Вакцинация против коронавируса в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
© REUTERS / Carlo Allegri
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Эпидемиолог американского штата Калифорния Эрика Пан призвала приостановить распределение одной из партий вакцин от коронавируса компании Moderna из-за возможных аллергических реакций, сообщается в релизе, опубликованном на сайте местного департамента здравоохранения.
Как сообщается, данная поставка препарата Moderna в Калифорнию была осуществлена с 5 по 12 января. Более 330 тысяч доз вакцины из этой партии были распределены между 287 поставщиками в штате.
"Больше чем обычно случаев возможных аллергических реакций было зафиксировано в связи с введением определенной партии вакцин Moderna в одной из больниц. Менее чем 10 лицам потребовалась медицинская помощь в течение 24 часов", - заявила она. Какие именно аллергические реакции наблюдались у пациентов, не уточняется.
Соответствующую медицинскую информацию в настоящее время изучают Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC), Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), а также производитель вакцины.
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"Исходя из крайней осторожности ... мы рекомендуем, чтобы поставщики использовали другие доступные запасы вакцин и приостановили введение вакцин Moderna из партии 041L20A до завершения расследования CDC, FDA и компании Moderna", - добавила эпидемиолог.
По последним данным властей Калифорнии, в штате зафиксированы более 2,9 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались 33,3 тысячи человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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