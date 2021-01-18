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Участники акции протеста пенсионеров Марш мудрости в Минске
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20210118/minsk-1593493351.html
В Минске за прошедшие выходные задержали 30 участников акций протеста
В Минске за прошедшие выходные задержали 30 участников акций протеста
Тридцать человек задержаны в Минске за участие в несанкционированных акциях протеста в минувшие выходные, сообщила в понедельник пресс-служба ГУВД белорусской... РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T12:45
2021-01-18T12:55
александр лукашенко
белоруссия
в мире
протесты в белоруссии
минск
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МИНСК, 18 янв – РИА Новости. Тридцать человек задержаны в Минске за участие в несанкционированных акциях протеста в минувшие выходные, сообщила в понедельник пресс-служба ГУВД белорусской столицы.Подчеркивается, что, "несмотря на регулярные предупреждения об ответственности, в разных районах столицы собирались небольшие группы граждан, которые обозначали себя незарегистрированной символикой". "Наиболее активные были задержаны", - отмечается в сообщении.По данным пресс-службы, в ГУВД Минского горисполкома продолжается работа по установлению остальных граждан, которые принимали участие и не были задержаны в момент проведения акций.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Во время их разгона силовики использовали спецсредства и спецтехнику. Акции протеста продолжаются до сих пор. Правоохранители заявляют об уменьшении числа участников протестов и о перемещении акций с улиц во дворы жилых домов.
https://ria.ru/20210116/lukashenko-1593340502.html
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александр лукашенко, белоруссия, в мире, минск

В Минске за прошедшие выходные задержали 30 участников акций протеста

12:45 18.01.2021 (обновлено: 12:55 18.01.2021)
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов на акции протеста пенсионеров "Марш мудрости" в Минске
Сотрудники правоохранительных органов на акции протеста пенсионеров Марш мудрости в Минске - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 18 янв – РИА Новости. Тридцать человек задержаны в Минске за участие в несанкционированных акциях протеста в минувшие выходные, сообщила в понедельник пресс-служба ГУВД белорусской столицы.

"За минувшие выходные сотрудниками минской милиции за участие в несанкционированных мероприятиях задержаны 30 человек, которые помещены в изолятор временного содержания лиц", - говорится в сообщении пресс-службы в telegram-канале.

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Подчеркивается, что, "несмотря на регулярные предупреждения об ответственности, в разных районах столицы собирались небольшие группы граждан, которые обозначали себя незарегистрированной символикой". "Наиболее активные были задержаны", - отмечается в сообщении.
По данным пресс-службы, в ГУВД Минского горисполкома продолжается работа по установлению остальных граждан, которые принимали участие и не были задержаны в момент проведения акций.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Во время их разгона силовики использовали спецсредства и спецтехнику. Акции протеста продолжаются до сих пор. Правоохранители заявляют об уменьшении числа участников протестов и о перемещении акций с улиц во дворы жилых домов.
 
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