В Минске за прошедшие выходные задержали 30 участников акций протеста
12:45 18.01.2021 (обновлено: 12:55 18.01.2021)
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов на акции протеста пенсионеров "Марш мудрости" в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 18 янв – РИА Новости. Тридцать человек задержаны в Минске за участие в несанкционированных акциях протеста в минувшие выходные, сообщила в понедельник пресс-служба ГУВД белорусской столицы.
"За минувшие выходные сотрудниками минской милиции за участие в несанкционированных мероприятиях задержаны 30 человек, которые помещены в изолятор временного содержания лиц", - говорится в сообщении пресс-службы в telegram-канале.
Подчеркивается, что, "несмотря на регулярные предупреждения об ответственности, в разных районах столицы собирались небольшие группы граждан, которые обозначали себя незарегистрированной символикой". "Наиболее активные были задержаны", - отмечается в сообщении.
По данным пресс-службы, в ГУВД Минского горисполкома продолжается работа по установлению остальных граждан, которые принимали участие и не были задержаны в момент проведения акций.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Во время их разгона силовики использовали спецсредства и спецтехнику. Акции протеста продолжаются до сих пор. Правоохранители заявляют об уменьшении числа участников протестов и о перемещении акций с улиц во дворы жилых домов.