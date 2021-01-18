https://ria.ru/20210118/miftakhov-1593507436.html

Бывшего аспиранта МГУ приговорили к шести годам за нападение на офис ЕР

Бывшего аспиранта МГУ приговорили к шести годам за нападение на офис ЕР

Головинский суд Москвы приговорил к шести годам колонии общего режима Азата Мифтахова за брошенную в офис "Единой России" дымовую шашку, передает корреспондент... РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T13:45

2021-01-18T13:45

2021-01-18T15:37

азат мифтахов

единая россия

мгу имени м. в. ломоносова

происшествия

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Головинский суд Москвы приговорил к шести годам колонии общего режима Азата Мифтахова за брошенную в офис "Единой России" дымовую шашку, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Два других фигуранта, Елена Горбань и Андрей Ейкин, получили четыре и два года условно соответственно.Как установил суд, молодые люди в январе 2018 года разбили окно в офисе "Единой России" на севере Москвы и бросили внутрь дымовую шашку.Мифтахова задержали в феврале 2019 года по подозрению в изготовлении взрывчатки, но в итоге обвинили в хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Эту же статью вменили Горбань и Ейкину.Сам Мифтахов утверждает, что его преследуют за политические взгляды. Он признает, что около пяти лет до задержания был участником анархического движения и занимался оппозиционной деятельностью, но вину в хулиганстве отрицает.Приговор пока не вступил в силу, его можно обжаловать в течение десяти дней.СМИ называют Мифтахова аспирантом МГУ, но на отделении математики механико-математического факультета рассказали, что срок его обучения закончился еще в 2019 году.

https://ria.ru/20200626/1573504668.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

азат мифтахов, единая россия, мгу имени м. в. ломоносова, происшествия