https://ria.ru/20210118/miftakhov-1593507436.html
Бывшего аспиранта МГУ приговорили к шести годам за нападение на офис ЕР
Бывшего аспиранта МГУ приговорили к шести годам за нападение на офис ЕР
Головинский суд Москвы приговорил к шести годам колонии общего режима Азата Мифтахова за брошенную в офис "Единой России" дымовую шашку, передает корреспондент... РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T13:45
2021-01-18T13:45
2021-01-18T15:37
азат мифтахов
единая россия
мгу имени м. в. ломоносова
происшествия
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Головинский суд Москвы приговорил к шести годам колонии общего режима Азата Мифтахова за брошенную в офис "Единой России" дымовую шашку, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Два других фигуранта, Елена Горбань и Андрей Ейкин, получили четыре и два года условно соответственно.Как установил суд, молодые люди в январе 2018 года разбили окно в офисе "Единой России" на севере Москвы и бросили внутрь дымовую шашку.Мифтахова задержали в феврале 2019 года по подозрению в изготовлении взрывчатки, но в итоге обвинили в хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Эту же статью вменили Горбань и Ейкину.Сам Мифтахов утверждает, что его преследуют за политические взгляды. Он признает, что около пяти лет до задержания был участником анархического движения и занимался оппозиционной деятельностью, но вину в хулиганстве отрицает.Приговор пока не вступил в силу, его можно обжаловать в течение десяти дней.СМИ называют Мифтахова аспирантом МГУ, но на отделении математики механико-математического факультета рассказали, что срок его обучения закончился еще в 2019 году.
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азат мифтахов, единая россия, мгу имени м. в. ломоносова, происшествия
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости.
Головинский суд Москвы
приговорил к шести годам колонии общего режима Азата Мифтахова
за брошенную в офис "Единой России
" дымовую шашку, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Признать Мифтахова виновным в хулиганстве <...>, совершенном с помощью предметов, используемых в качестве оружия, группой лиц по предварительному сговору. Назначить наказание в виде лишения свободы на шесть лет", — огласил решение судья Сергей Базаров.
Два других фигуранта, Елена Горбань и Андрей Ейкин, получили четыре и два года условно соответственно.
Как установил суд, молодые люди в январе 2018 года разбили окно в офисе "Единой России" на севере Москвы и бросили внутрь дымовую шашку.
Мифтахова задержали в феврале 2019 года по подозрению в изготовлении взрывчатки, но в итоге обвинили в хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Эту же статью вменили Горбань и Ейкину.
Сам Мифтахов утверждает, что его преследуют за политические взгляды. Он признает, что около пяти лет до задержания был участником анархического движения и занимался оппозиционной деятельностью, но вину в хулиганстве отрицает.
Приговор пока не вступил в силу, его можно обжаловать в течение десяти дней.
СМИ называют Мифтахова аспирантом МГУ, но на отделении математики механико-математического факультета рассказали, что срок его обучения закончился еще в 2019 году.