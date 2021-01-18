https://ria.ru/20210118/miftakhov-1593490976.html

Аспиранта МГУ признали виновным в нападении на офис "Единой России"

Аспиранта МГУ признали виновным в нападении на офис "Единой России"

Головинский суд Москвы приступил к оглашению приговора аспиранту Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Азату Мифтахову, которого... РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T12:36

2021-01-18T12:36

2021-01-18T13:31

азат мифтахов

единая россия

происшествия

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Головинский суд Москвы приступил к оглашению приговора аспиранту Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Азату Мифтахову, которого обвинили в нападении на офис "Единой России", передает корреспондент РИА Новости.По словам судьи, Мифтахов, имея преступный умысел, совершил преступление, предусмотренное второй частью статьи 213 ("Хулиганство, связанное с сопротивлением представителю власти"). Санкция подразумевает штраф от 500 тысяч до одного миллиона рублей, либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы до семи лет."Мифтахов, Горбань и Ейкин совершили хулиганство, то есть грубое нарушение порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с помощью предметов, используемых в качестве оружия, группой лиц по предварительному сговору", — добавил он.Суд установил, что мотивом совершения преступления была "политическая ненависть"."Они являлись активистами движения "Национальная самооборона", участники которой используют акции вандализма для дестабилизации власти, пропагандировали и изучали анархистскую литературу", - произнес Базаров.Чтение приговора продолжается, наказание озвучат в конце. Прокуратура запросила для аспиранта шесть лет колонии общего режима.По версии стороны обвинения, Мифтахов и еще несколько человек в январе 2018 года разбили окно в офисе "Единой России" на севере Москвы и бросили туда дымовую шашку.Аспиранта задержали в феврале 2019-го по подозрению в изготовлении взрывчатки, но в итоге вменили хулиганство группой лиц по предварительному сговору. По этой же статье обвиняют его предполагаемые соучастники Елена Горбань и Андрей Ейкин.Сам подсудимый утверждает, что его преследуют за политические взгляды. Он признает, что около пяти лет до задержания был участником анархического движения и занимался оппозиционной деятельностью, но вину в хулиганстве не признает.

https://ria.ru/20200626/1573504668.html

https://ria.ru/20191008/1559503668.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

азат мифтахов, единая россия, происшествия