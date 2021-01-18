https://ria.ru/20210118/metro-1593468762.html
В Москве турникет в метро будет открываться быстрее, чем моргнет пассажир
В Москве турникет в метро будет открываться быстрее, чем моргнет пассажир
Турникет в метро Москвы будет открываться быстрее, чем моргнет пассажир, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта со ссылкой на заммэра Москвы... РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T11:03
2021-01-18T11:03
2021-01-18T11:03
москва сегодня: мегаполис для жизни
максим ликсутов
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/16/1570395402_0:44:3072:1772_1920x0_80_0_0_12c45132e2bff16843f6e8b5e968a549.jpg
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Турникет в метро Москвы будет открываться быстрее, чем моргнет пассажир, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта со ссылкой на заммэра Москвы Максима Ликсутова.
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/16/1570395402_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_364821babf8df6995eebd56c2ad5cea4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
максим ликсутов , москва, общество