https://ria.ru/20210118/metro-1593468762.html

В Москве турникет в метро будет открываться быстрее, чем моргнет пассажир

В Москве турникет в метро будет открываться быстрее, чем моргнет пассажир

Турникет в метро Москвы будет открываться быстрее, чем моргнет пассажир, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта со ссылкой на заммэра Москвы... РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T11:03

2021-01-18T11:03

2021-01-18T11:03

москва сегодня: мегаполис для жизни

максим ликсутов

москва

общество

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Турникет в метро Москвы будет открываться быстрее, чем моргнет пассажир, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта со ссылкой на заммэра Москвы Максима Ликсутова.

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

максим ликсутов , москва, общество