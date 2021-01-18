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https://ria.ru/20210118/matveev-1593468542.html
Максим Матвеев рассказал, за что его били в юности
Максим Матвеев рассказал, за что его били в юности
Актер Максим Матвеев обратился в Instagram к хейтерам, которые критикуют его внешний вид и учат, как надо жить. РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T13:52
2021-01-18T14:45
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Актер Максим Матвеев обратился в Instagram к хейтерам, которые критикуют его внешний вид и учат, как надо жить."Обнаружил, что последние несколько постов стали своеобразной "красной тряпкой" для всякого рода моралистов и моралисток, которые знают, как надо жить, как надо выглядеть, как самовыражаться, знают, что такое харизма и привлекательность, знают кучу всего про болезни, а самое главное — считают себя вправе учить совершенно незнакомого человека", — написал актер.Он рассказал, что в юности "часто сталкивался с таким же агрессивным непониманием и нежеланием видеть в мире человеческое разнообразие".Артист вспомнил истории из юности, когда над ним и его друзьями издевались сверстники за то, что они ходили с длинными волосами (Максим Матвеев тогда слушал русский рок и хотел соответствовать стилю этого музыкального направления. — Прим. ред.). По его мнению, у агрессивного поведения хейтеров, которые сейчас ему пишут гадости в Instagram, и ребят из его детства — одна и та же природа. "Все из-за природы недолюбленности в раннем возрасте, когда ребенок, не получив дозы внимания, заботы и любви "включает" режим агрессии ко всему непривычному ради того, чтобы выжить в этом "враждебном" ему мире", — считает актер.Максим также сообщил, что наиболее активных комментаторов заблокировал, а остальным посоветовал заняться самовоспитанием и быть добрее.
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саратов, знаменитости, звезды, максим матвеев

Максим Матвеев рассказал, за что его били в юности

13:52 18.01.2021 (обновлено: 14:45 18.01.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкАктер Максим Матвеев на премьере фильма "Союз Спасения" в Москве
Актер Максим Матвеев на премьере фильма Союз Спасения в Москве - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Актер Максим Матвеев обратился в Instagram к хейтерам, которые критикуют его внешний вид и учат, как надо жить.
"Обнаружил, что последние несколько постов стали своеобразной "красной тряпкой" для всякого рода моралистов и моралисток, которые знают, как надо жить, как надо выглядеть, как самовыражаться, знают, что такое харизма и привлекательность, знают кучу всего про болезни, а самое главное — считают себя вправе учить совершенно незнакомого человека", — написал актер.
Он рассказал, что в юности "часто сталкивался с таким же агрессивным непониманием и нежеланием видеть в мире человеческое разнообразие".
Артист вспомнил истории из юности, когда над ним и его друзьями издевались сверстники за то, что они ходили с длинными волосами (Максим Матвеев тогда слушал русский рок и хотел соответствовать стилю этого музыкального направления. — Прим. ред.).

"А чего волосы длинные? Чего, как баба? А если побреем?" Я и мои знакомые частенько оказывались загнанными в угол двора, где двое-четверо держали за руки, а один "брил" либо острой консервной банкой, либо заточенной ложкой, либо перочинным ножом, либо просто били, выплескивали накопившуюся агрессию", — поделился воспоминаниями Матвеев.

По его мнению, у агрессивного поведения хейтеров, которые сейчас ему пишут гадости в Instagram, и ребят из его детства — одна и та же природа.
"Все из-за природы недолюбленности в раннем возрасте, когда ребенок, не получив дозы внимания, заботы и любви "включает" режим агрессии ко всему непривычному ради того, чтобы выжить в этом "враждебном" ему мире", — считает актер.
Максим также сообщил, что наиболее активных комментаторов заблокировал, а остальным посоветовал заняться самовоспитанием и быть добрее.
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