Мурашко рассказал об условии отмены масочного режима
14:41 18.01.2021 (обновлено: 17:15 18.01.2021)
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЛюди в защитных масках на остановке общественного транспорта на Ленинском проспекте в Москве
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Продолжать носить маски нужно до формирования популяционного иммунитета к коронавирусу, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Через три недели после второй вакцинации, когда сформируется иммунитет, имеет смысл и обязательно нужно заботиться об окружающих людях, то есть продолжать носить маску до формирования в целом популяционного иммунитета и элиминации возбудителя из циркуляции на территории страны, так как имеющий иммунитет человек после контакта с заболевшим кратковременно может становиться носителем инфекции и инфицировать окружающих. Поэтому ношение масок сегодня является обязательным", - рассказал Мурашко на брифинге по вопросам, связанным с началом массовой вакцинации от коронавируса.
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