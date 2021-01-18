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Японский абитуриент не сдал экзамен из-за отказа закрыть маской нос
Японский абитуриент не сдал экзамен из-за отказа закрыть маской нос
Результаты проводимого в условиях распространения коронавируса в Японии единого экзамена для поступления в ВУЗы признаны недействительными у абитуриента,... РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T07:59
2021-01-18T08:39
япония
токио
в мире
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ТОКИО, 18 янв - РИА Новости. Результаты проводимого в условиях распространения коронавируса в Японии единого экзамена для поступления в ВУЗы признаны недействительными у абитуриента, которые не подчинился требованию закрыть нос защитной маской, несмотря на предупреждения, сообщили в понедельник японские СМИ.В едином экзамене по ряду дисциплин приняли участие свыше полумиллиона абитуриентов.Как передает агентство Киодо, инспектор во время экзамена в Токио семь раз призывал студента не нарушать противоэпидемическую дисциплину, которая требует должным образом в течение экзамена прикрыть нос и рот маской.Те абитуриенты, которые по состоянию здоровья не могут этого делать, должны были заранее предупредить организаторов экзаменов и проходить тесты в отдельном помещении или в другие сроки. Нарушитель дисциплины, как отмечает телеканал NHK, заранее не предупреждал организаторов экзамена о причинах, по которым он отказался закрывать нос.
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япония, токио, в мире

Японский абитуриент не сдал экзамен из-за отказа закрыть маской нос

07:59 18.01.2021 (обновлено: 08:39 18.01.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкПассажир в аэропорту Шереметьево в Москве
Пассажир в аэропорту Шереметьево в Москве - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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ТОКИО, 18 янв - РИА Новости. Результаты проводимого в условиях распространения коронавируса в Японии единого экзамена для поступления в ВУЗы признаны недействительными у абитуриента, которые не подчинился требованию закрыть нос защитной маской, несмотря на предупреждения, сообщили в понедельник японские СМИ.
В едином экзамене по ряду дисциплин приняли участие свыше полумиллиона абитуриентов.
Как передает агентство Киодо, инспектор во время экзамена в Токио семь раз призывал студента не нарушать противоэпидемическую дисциплину, которая требует должным образом в течение экзамена прикрыть нос и рот маской.
Те абитуриенты, которые по состоянию здоровья не могут этого делать, должны были заранее предупредить организаторов экзаменов и проходить тесты в отдельном помещении или в другие сроки. Нарушитель дисциплины, как отмечает телеканал NHK, заранее не предупреждал организаторов экзамена о причинах, по которым он отказался закрывать нос.
Правила использования одноразовых медицинских масок - РИА Новости, 1920, 25.03.2020
25 марта 2020, 11:17Инфографика
Медицинские маски: инструкция по применению
 
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