Инфекционист рассказал, когда использовать маску на крещенских купаниях
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЖенщина во время крещенских купаний на Верх-Исетском пруду в Екатеринбурге
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Соблюдать масочный режим при крещенских купаниях необходимо в помещениях для обогрева и в условиях плотной очереди на улице, а при окунании средствами защиты можно пренебречь, рассказал РИА Новости врач-инфекционист, профессор Николай Малышев.
По его словам, заразиться коронавирусом при окунании в прорубь вряд ли получится, зато такое возможно в палатке, помещении для обогрева.
"В очереди по-разному бывает, если люди тесно стоят, то, конечно, надо помнить, что маска должна присутствовать. Но особенно в помещении для обогрева, там народу много - и есть возможность (заразиться - ред.)", - сказал Малышев.
Инфекционист уточнил, что снять маску стоит на выходе из помещения. При этом при непосредственном погружении в прорубь средствами защиты можно пренебречь, потому что вирус в условиях воды и мороза не успевает распространиться. "Пришел - быстро окунулся, еще раз и еще раз, перекрестился, поднялся и пошел. Вошел в помещение - там надо надеть (маску - ред.)", - подчеркнул Малышев.
Собеседник агентства добавил, что стоит обработать руки антисептиком после того, как человек покинет помещение для обогрева.
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