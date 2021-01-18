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https://ria.ru/20210118/maska-1593445891.html
Инфекционист рассказал, когда использовать маску на крещенских купаниях
Инфекционист рассказал, когда использовать маску на крещенских купаниях
Соблюдать масочный режим при крещенских купаниях необходимо в помещениях для обогрева и в условиях плотной очереди на улице, а при окунании средствами защиты... РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T07:17
2021-01-18T07:17
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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николай малышев
здоровье
москва
общество
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Соблюдать масочный режим при крещенских купаниях необходимо в помещениях для обогрева и в условиях плотной очереди на улице, а при окунании средствами защиты можно пренебречь, рассказал РИА Новости врач-инфекционист, профессор Николай Малышев.По его словам, заразиться коронавирусом при окунании в прорубь вряд ли получится, зато такое возможно в палатке, помещении для обогрева.Инфекционист уточнил, что снять маску стоит на выходе из помещения. При этом при непосредственном погружении в прорубь средствами защиты можно пренебречь, потому что вирус в условиях воды и мороза не успевает распространиться. "Пришел - быстро окунулся, еще раз и еще раз, перекрестился, поднялся и пошел. Вошел в помещение - там надо надеть (маску - ред.)", - подчеркнул Малышев.Собеседник агентства добавил, что стоит обработать руки антисептиком после того, как человек покинет помещение для обогрева.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, николай малышев, здоровье, москва, общество

Инфекционист рассказал, когда использовать маску на крещенских купаниях

07:17 18.01.2021
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЖенщина во время крещенских купаний на Верх-Исетском пруду в Екатеринбурге
Женщина во время крещенских купаний на Верх-Исетском пруду в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Соблюдать масочный режим при крещенских купаниях необходимо в помещениях для обогрева и в условиях плотной очереди на улице, а при окунании средствами защиты можно пренебречь, рассказал РИА Новости врач-инфекционист, профессор Николай Малышев.
По его словам, заразиться коронавирусом при окунании в прорубь вряд ли получится, зато такое возможно в палатке, помещении для обогрева.
"В очереди по-разному бывает, если люди тесно стоят, то, конечно, надо помнить, что маска должна присутствовать. Но особенно в помещении для обогрева, там народу много - и есть возможность (заразиться - ред.)", - сказал Малышев.
Инфекционист уточнил, что снять маску стоит на выходе из помещения. При этом при непосредственном погружении в прорубь средствами защиты можно пренебречь, потому что вирус в условиях воды и мороза не успевает распространиться. "Пришел - быстро окунулся, еще раз и еще раз, перекрестился, поднялся и пошел. Вошел в помещение - там надо надеть (маску - ред.)", - подчеркнул Малышев.
Собеседник агентства добавил, что стоит обработать руки антисептиком после того, как человек покинет помещение для обогрева.
Крещенские купания в Москве - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
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Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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