https://ria.ru/20210118/maska-1593445891.html

Инфекционист рассказал, когда использовать маску на крещенских купаниях

Инфекционист рассказал, когда использовать маску на крещенских купаниях

Соблюдать масочный режим при крещенских купаниях необходимо в помещениях для обогрева и в условиях плотной очереди на улице, а при окунании средствами защиты... РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T07:17

2021-01-18T07:17

2021-01-18T07:17

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Соблюдать масочный режим при крещенских купаниях необходимо в помещениях для обогрева и в условиях плотной очереди на улице, а при окунании средствами защиты можно пренебречь, рассказал РИА Новости врач-инфекционист, профессор Николай Малышев.По его словам, заразиться коронавирусом при окунании в прорубь вряд ли получится, зато такое возможно в палатке, помещении для обогрева.Инфекционист уточнил, что снять маску стоит на выходе из помещения. При этом при непосредственном погружении в прорубь средствами защиты можно пренебречь, потому что вирус в условиях воды и мороза не успевает распространиться. "Пришел - быстро окунулся, еще раз и еще раз, перекрестился, поднялся и пошел. Вошел в помещение - там надо надеть (маску - ред.)", - подчеркнул Малышев.Собеседник агентства добавил, что стоит обработать руки антисептиком после того, как человек покинет помещение для обогрева.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210118/koronavirus-1593441349.html

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, николай малышев, здоровье, москва, общество