https://ria.ru/20210118/lekarstva-1593484486.html

"Фавипиравир" будут выпускать в Ставрополе и Подмосковье

"Фавипиравир" будут выпускать в Ставрополе и Подмосковье

Фармацевтический холдинг "Биннофарм Групп" планирует производить в России препарат для лечения коронавируса "Фавипиравир", для этого компания заключила с... РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T12:08

2021-01-18T12:08

2021-01-18T12:08

распространение коронавируса

фавипиравир

коронавирус в россии

здоровье - общество

московская область (подмосковье)

ставрополь

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Фармацевтический холдинг "Биннофарм Групп" планирует производить в России препарат для лечения коронавируса "Фавипиравир", для этого компания заключила с индийской Glenmark Pharmaceuticals соглашение о поставке фармсубстанции, сообщает "Биннофарм"."Фармацевтический холдинг "Биннофарм Групп"... и компания Glenmark Pharmaceuticals Limited (Glenmark) договорились о локализации производства противовирусного препарата "Фавипиравир", предназначенного в том числе для лечения COVID-19, на площадках "Биннофарм Групп" - заводе "Алиум" в поселке Оболенск Московской области и "Биоком" в Ставрополе", - говорится в релизе.Документы на получение регистрационного удостоверения поданы в министерство здравоохранения РФ в конце 2020 года. Поставки фармсубстанции для производства "Фавипиравира" будут идти с завода Glenmark в Индии."Несмотря на начало массовой вакцинации, потребность в препаратах для лечения COVID-19 остается высокой. Мы, как и другие российские производители, прилагаем все усилия, чтобы обеспечить страну необходимыми медикаментами", - приводится в сообщении комментарий гендиректора "Биннофарм Групп" Рустема Муратова."Биннофарм Групп" - российский фармацевтический холдинг полного цикла, образован осенью 2020 года в результате объединения пакетов акций фармацевтических активов АФК "Система". Портфель препаратов холдинга состоит более чем из 450 наименований. "Биннофарм Групп" включает пять производственных площадок: "Алиум" (ранее "Оболенское" в Серпуховском районе Московской области), "Биннофарм" (площадки в Зеленограде и Красногорске), "Синтез" (в Кургане) и "Биоком" (в Ставрополе).Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201221/preparaty-1590203042.html

https://ria.ru/20201225/avifavir-1590928468.html

московская область (подмосковье)

ставрополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фавипиравир, коронавирус в россии, здоровье - общество, московская область (подмосковье), ставрополь