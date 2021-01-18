"Фавипиравир" будут выпускать в Ставрополе и Подмосковье
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПроизводство противовирусного препарата для лечения COVID-19 "Фавипиравир"
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Фармацевтический холдинг "Биннофарм Групп" планирует производить в России препарат для лечения коронавируса "Фавипиравир", для этого компания заключила с индийской Glenmark Pharmaceuticals соглашение о поставке фармсубстанции, сообщает "Биннофарм".
"Фармацевтический холдинг "Биннофарм Групп"... и компания Glenmark Pharmaceuticals Limited (Glenmark) договорились о локализации производства противовирусного препарата "Фавипиравир", предназначенного в том числе для лечения COVID-19, на площадках "Биннофарм Групп" - заводе "Алиум" в поселке Оболенск Московской области и "Биоком" в Ставрополе", - говорится в релизе.
Документы на получение регистрационного удостоверения поданы в министерство здравоохранения РФ в конце 2020 года. Поставки фармсубстанции для производства "Фавипиравира" будут идти с завода Glenmark в Индии.
"Несмотря на начало массовой вакцинации, потребность в препаратах для лечения COVID-19 остается высокой. Мы, как и другие российские производители, прилагаем все усилия, чтобы обеспечить страну необходимыми медикаментами", - приводится в сообщении комментарий гендиректора "Биннофарм Групп" Рустема Муратова.
"Биннофарм Групп" - российский фармацевтический холдинг полного цикла, образован осенью 2020 года в результате объединения пакетов акций фармацевтических активов АФК "Система". Портфель препаратов холдинга состоит более чем из 450 наименований. "Биннофарм Групп" включает пять производственных площадок: "Алиум" (ранее "Оболенское" в Серпуховском районе Московской области), "Биннофарм" (площадки в Зеленограде и Красногорске), "Синтез" (в Кургане) и "Биоком" (в Ставрополе).
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