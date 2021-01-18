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Калининградская прокуратура накормила лебедей, пережидающих морозы
Калининградская прокуратура накормила лебедей, пережидающих морозы
В городе Черняховске (Калининградская область) прокуроры приняли меры, чтобы не допустить гибели диких лебедей в морозы. Об этом сообщила пресс-служба областной РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T11:47
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хорошие новости
калининградская область
черняховск
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КАЛИНИНГРАД, 18 янв — РИА Новости. В городе Черняховске (Калининградская область) прокуроры приняли меры, чтобы не допустить гибели диких лебедей в морозы. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.Прокуроры вместе с местной администрацией проверили условия обитания семейства лебедей в поселке Бережковское. Сотрудники спецслужб установили домики для зимовки, а прокуратура обеспечила птиц кормом.Отмечается, что сотрудники надзорного ведомства и дальше намерены следить за лебедями, чтобы не допустить угрозы для их жизни.В минувшие выходные в Калининградской области похолодало до минус 21. Согласно сайту "Метеоновости", морозно будет и в ближайшие дни: днем до минус девяти, ночью — до минус 13.
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калининградская область, черняховск

Калининградская прокуратура накормила лебедей, пережидающих морозы

11:47 18.01.2021 (обновлено: 13:52 18.01.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкГосударственный природный комплексный заказник "Лебединый"
Государственный природный комплексный заказник Лебединый - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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КАЛИНИНГРАД, 18 янв — РИА Новости. В городе Черняховске (Калининградская область) прокуроры приняли меры, чтобы не допустить гибели диких лебедей в морозы. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.
Прокуроры вместе с местной администрацией проверили условия обитания семейства лебедей в поселке Бережковское. Сотрудники спецслужб установили домики для зимовки, а прокуратура обеспечила птиц кормом.
Отмечается, что сотрудники надзорного ведомства и дальше намерены следить за лебедями, чтобы не допустить угрозы для их жизни.
В минувшие выходные в Калининградской области похолодало до минус 21. Согласно сайту "Метеоновости", морозно будет и в ближайшие дни: днем до минус девяти, ночью — до минус 13.
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