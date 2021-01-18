https://ria.ru/20210118/lebedi-1593479302.html

Калининградская прокуратура накормила лебедей, пережидающих морозы

Калининградская прокуратура накормила лебедей, пережидающих морозы

В городе Черняховске (Калининградская область) прокуроры приняли меры, чтобы не допустить гибели диких лебедей в морозы. Об этом сообщила пресс-служба областной РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T11:47

2021-01-18T11:47

2021-01-18T13:52

хорошие новости

калининградская область

черняховск

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КАЛИНИНГРАД, 18 янв — РИА Новости. В городе Черняховске (Калининградская область) прокуроры приняли меры, чтобы не допустить гибели диких лебедей в морозы. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.Прокуроры вместе с местной администрацией проверили условия обитания семейства лебедей в поселке Бережковское. Сотрудники спецслужб установили домики для зимовки, а прокуратура обеспечила птиц кормом.Отмечается, что сотрудники надзорного ведомства и дальше намерены следить за лебедями, чтобы не допустить угрозы для их жизни.В минувшие выходные в Калининградской области похолодало до минус 21. Согласно сайту "Метеоновости", морозно будет и в ближайшие дни: днем до минус девяти, ночью — до минус 13.

https://radiosputnik.ria.ru/20201229/lebed-1591341017.html

калининградская область

черняховск

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калининградская область, черняховск