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Лавров рассказал, что перенес коронавирус в легкой форме
Лавров рассказал, что перенес коронавирус в легкой форме
Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что в легкой форме перенес заражение коронавирусной инфекцией, у него есть антитела, а решение о необходимости сделать... РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T14:01
2021-01-18T14:01
2021-01-18T14:07
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коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
сергей лавров
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что в легкой форме перенес заражение коронавирусной инфекцией, у него есть антитела, а решение о необходимости сделать прививку от COVID-19 примет после консультации с врачами."У меня антитела, потому что я перенес в легкой форме коронавирусную инфекцию, но сейчас вот я услышал, что советуют специалисты даже тем, кто переболел, все-таки сделать прививку... Я услышал об этом вчера, буду советоваться с врачами", - сказал российский министр на пресс-конференции по итогам 2020 года.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, сергей лавров, общество