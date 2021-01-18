https://ria.ru/20210118/lavrov-1593510567.html

Лавров рассказал, что перенес коронавирус в легкой форме

Лавров рассказал, что перенес коронавирус в легкой форме

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что в легкой форме перенес заражение коронавирусной инфекцией, у него есть антитела, а решение о необходимости сделать... РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T14:01

2021-01-18T14:01

2021-01-18T14:07

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

сергей лавров

общество

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что в легкой форме перенес заражение коронавирусной инфекцией, у него есть антитела, а решение о необходимости сделать прививку от COVID-19 примет после консультации с врачами."У меня антитела, потому что я перенес в легкой форме коронавирусную инфекцию, но сейчас вот я услышал, что советуют специалисты даже тем, кто переболел, все-таки сделать прививку... Я услышал об этом вчера, буду советоваться с врачами", - сказал российский министр на пресс-конференции по итогам 2020 года.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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