Лавров считает, что ЕСПЧ может помочь в защите российских журналистов
© Фото : МИД РФМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© Фото : МИД РФ
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров полагает, что ЕСПЧ может рассмотреть жалобы по ситуации с положением российских журналистов в странах Запада.
"Мы хотим поднимать неправительственные организации, они имеют полное основание обращаться в суды, отказ в судах позволяет обращаться в Европейский суд по правам человека. Он уже пару раз касался темы СМИ, между прочим, хотя прецедентов таких раньше не было", - сказал он в ходе онлайн-пресс-конференции, высказываясь по ситуации со Sputnik в Латвии.
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"Но недавно такие прецеденты были созданы в отношении тех упреков, которые высказывались с Запада в адрес российских СМИ, поэтому ЕСПЧ теперь уже должен посмотреть на ситуацию, которая даже уже не подлежит какому то двойному толкованию, она настолько очевидная, что я не думаю, что суд должен долго рассматривать прежде, чем вердикт будет вынесен", - указал министр.
"Мы будем, конечно же, работать и уже работаем с юристами-международниками, будем использовать и Фонд защиты прав соотечественников, который у нас существует и который в том числе будет готов помогать журналистам" - добавил Лавров.
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Как ранее сообщалось, русскоязычным латвийским журналистам, в том числе сотрудничающим с порталами Baltnews и Sputnik.Латвия, предъявлены обвинения по статье о нарушении режима санкций Евросоюза, у них прошли обыски, взята подписка о невыезде. Обвинения предъявлены по статье 84 уголовного закона Латвии - нарушение режима санкций Евросоюза, наказание - от денежного штрафа до тюремного заключения. Sputnik.Латвия и Baltnews связаны с медиагруппой МИА "Россия сегодня". При этом пишущие для этих СМИ латвийские журналисты не являются их сотрудниками, а выступают лишь как внештатные авторы. В России в рамках проекта "Cвоих не бросаем" в поддержку латвийских журналистов была запущена масштабная информационная кампания.