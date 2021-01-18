Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210118/lavrov-1593481382.html
Лавров назвал Байдена специалистом по контролю над вооружениями
Лавров назвал Байдена специалистом по контролю над вооружениями
Избранный президент США Джо Байден является специалистом по контролю над вооружениями, Россия надеется, что он заинтересован в том, чтобы его команда не была... РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T11:55
2021-01-18T12:02
джо байден
сша
сергей лавров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/1e/1591577613_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e0cd7ee3f366ba06eda7e95df1037a33.jpg
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Избранный президент США Джо Байден является специалистом по контролю над вооружениями, Россия надеется, что он заинтересован в том, чтобы его команда не была пропагандистами, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Сегодня СНВ-3 - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений, но истекает он 5 февраля. Если его не продлят, в мире не останется соглашений, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав.
https://ria.ru/20210118/pushkov-1593438190.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/1e/1591577613_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_9eaf5762fc4a02964153d2a0ab818b03.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
джо байден, сша, сергей лавров

Лавров назвал Байдена специалистом по контролю над вооружениями

11:55 18.01.2021 (обновлено: 12:02 18.01.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел правительства национального согласия Ливии Мухаммедом Сиялой
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел правительства национального согласия Ливии Мухаммедом Сиялой - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Избранный президент США Джо Байден является специалистом по контролю над вооружениями, Россия надеется, что он заинтересован в том, чтобы его команда не была пропагандистами, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Подождем, там все-таки и сам Джо Байден является специалистом в сфере разоружения, в сфере контроля над вооружениями. Я думаю, что он будет заинтересован в том, чтобы команда у него была профессиональная, а не пропагандистская", - сказал Лавров на пресс-конференции.
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
Вчера, 01:29
Пушков предсказал план Байдена по борьбе с Россией при помощи Украины
Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Сегодня СНВ-3 - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений, но истекает он 5 февраля. Если его не продлят, в мире не останется соглашений, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав.
 
Джо БайденСШАСергей Лавров
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:15В крещенской купели на Сахалине нашли следы нефтепродуктов
07:10Опрос показал, сколько россиян верят в замену ручного труда роботами
07:04Миротворцы помогли более 50 тысячам беженцев вернуться в Карабах
06:44В Бурятии вооруженный мужчина похитил у отца дочь и вернул ее матери
06:41СМИ: сильное землетрясение в Аргентине вызвало панику у жителей
06:36В Комсомольске-на-Амуре пенсионерка обожгла 90% тела из-за электроматраса
06:33Казахстан решил начать вакцинацию "Спутником V" раньше срока
06:30Никарагуа планирует поставки российской вакцины "Спутник V"
06:24Коллекторы рассказали, сколько россияне платят по просроченным долгам
06:20Эпидемиолог спрогнозировала спад заболеваемости COVID-19 к лету
06:16Мясников назвал главные причины возникновения рака
06:11Врач рассказала, как часто нужно стирать тканевые маски
06:06В Аргентине произошло сильное землетрясение
05:30Обвинение запросило для срочника Шамсутдинова 25 лет лишения свободы
05:15СМИ раскрыло детали прощального видеообращения Трампа
04:42Найденный мертвым глава муниципалитета в Якутии хотел покинуть пост
04:32В Новосибирске при пожаре в гаражном комплексе погибли четыре человека
04:14Биолог призвала продолжать вакцинацию, несмотря на побочные эффекты
04:10Названы наиболее раздражающие формы общения в интернете
03:52Посол Италии в Москве привился российской вакциной "Спутник V"
Лента новостейМолния