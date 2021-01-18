Лавров назвал Байдена специалистом по контролю над вооружениями
11:55 18.01.2021 (обновлено: 12:02 18.01.2021)
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел правительства национального согласия Ливии Мухаммедом Сиялой
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Избранный президент США Джо Байден является специалистом по контролю над вооружениями, Россия надеется, что он заинтересован в том, чтобы его команда не была пропагандистами, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Подождем, там все-таки и сам Джо Байден является специалистом в сфере разоружения, в сфере контроля над вооружениями. Я думаю, что он будет заинтересован в том, чтобы команда у него была профессиональная, а не пропагандистская", - сказал Лавров на пресс-конференции.
Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Сегодня СНВ-3 - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений, но истекает он 5 февраля. Если его не продлят, в мире не останется соглашений, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав.