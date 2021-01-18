https://ria.ru/20210118/lavrov-1593481382.html

Лавров назвал Байдена специалистом по контролю над вооружениями

Лавров назвал Байдена специалистом по контролю над вооружениями

Избранный президент США Джо Байден является специалистом по контролю над вооружениями, Россия надеется, что он заинтересован в том, чтобы его команда не была... РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T11:55

2021-01-18T11:55

2021-01-18T12:02

джо байден

сша

сергей лавров

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Избранный президент США Джо Байден является специалистом по контролю над вооружениями, Россия надеется, что он заинтересован в том, чтобы его команда не была пропагандистами, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Сегодня СНВ-3 - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений, но истекает он 5 февраля. Если его не продлят, в мире не останется соглашений, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав.

https://ria.ru/20210118/pushkov-1593438190.html

сша

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2021

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джо байден, сша, сергей лавров