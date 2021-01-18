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На месте схода лавины на Домбае завершили поисковые работы
На месте схода лавины на Домбае завершили поисковые работы
Поисково-спасательные работы на месте схода лавины на Домбае завершены из-за темного времени суток и неблагоприятных погодных условий, сообщил начальник... РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T20:57
2021-01-18T22:17
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
сход лавины на домбае
россия
домбай
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Поисково-спасательные работы на месте схода лавины на Домбае завершены из-за темного времени суток и неблагоприятных погодных условий, сообщил начальник главного управления МЧС по Карачаево-Черкесии Александр Голоколенко.Обстановка находится на контроле оперативного штаба ГУМЧС по республике."Окажем всю необходимую помощь", - добавил он.Ранее в МЧС сообщили, что лавина сошла в понедельник на курорте Домбай, под толщей снега могли оказаться от четырех до 12 человек. Участник поисковых работ сообщал, что спасены шесть человек, еще одного ищут. По информации МЧС, спасатели извлекли одного погибшего.
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россия
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60
Cход лавины на Домбае: под завалами ищут людей
На горнолыжном курорте Карачаево-Черкессии в поселке Домбай произошел сход лавины. Под завалами ищут людей.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, сход лавины на домбае, россия, домбай

На месте схода лавины на Домбае завершили поисковые работы

20:57 18.01.2021 (обновлено: 22:17 18.01.2021)
 
© РИА Новости / Григорий Прусенко / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС РФ проводят поисково-спасательные работы после схода лавины в Домбае у горы Мусса-Ачитара
Сотрудники МЧС РФ проводят поисково-спасательные работы после схода лавины в Домбае у горы Мусса-Ачитара - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
© РИА Новости / Григорий Прусенко
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Поисково-спасательные работы на месте схода лавины на Домбае завершены из-за темного времени суток и неблагоприятных погодных условий, сообщил начальник главного управления МЧС по Карачаево-Черкесии Александр Голоколенко.

"В связи с наступлением темного времени суток и неблагоприятными погодными условиями поисково-спасательные работы завершены... Работы будут восстановлены с наступлением светлого времени суток", - сказал Голоколенко.

Момент схода лавины на Домбае - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
Вчера, 16:56
Момент схода лавины на Домбае попал на видео
Обстановка находится на контроле оперативного штаба ГУМЧС по республике.

"Завтра мы продолжим работать, группировку не снимаем. Будем расчищать полностью всю эту точку, четвертую очередь", - сказал Голоколенко на заседании оперштаба, кадры заседания опубликованы в Instagram Темрезова.

"Окажем всю необходимую помощь", - добавил он.
Ранее в МЧС сообщили, что лавина сошла в понедельник на курорте Домбай, под толщей снега могли оказаться от четырех до 12 человек. Участник поисковых работ сообщал, что спасены шесть человек, еще одного ищут. По информации МЧС, спасатели извлекли одного погибшего.
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ПроисшествияСход лавины на ДомбаеРоссияДомбай
 
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