https://ria.ru/20210118/lavina-1593591341.html

На месте схода лавины на Домбае завершили поисковые работы

На месте схода лавины на Домбае завершили поисковые работы

Поисково-спасательные работы на месте схода лавины на Домбае завершены из-за темного времени суток и неблагоприятных погодных условий, сообщил начальник... РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T20:57

2021-01-18T20:57

2021-01-18T22:17

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

сход лавины на домбае

россия

домбай

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Поисково-спасательные работы на месте схода лавины на Домбае завершены из-за темного времени суток и неблагоприятных погодных условий, сообщил начальник главного управления МЧС по Карачаево-Черкесии Александр Голоколенко.Обстановка находится на контроле оперативного штаба ГУМЧС по республике."Окажем всю необходимую помощь", - добавил он.Ранее в МЧС сообщили, что лавина сошла в понедельник на курорте Домбай, под толщей снега могли оказаться от четырех до 12 человек. Участник поисковых работ сообщал, что спасены шесть человек, еще одного ищут. По информации МЧС, спасатели извлекли одного погибшего.

https://ria.ru/20210118/lavina-1593554677.html

россия

домбай

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Cход лавины на Домбае: под завалами ищут людей На горнолыжном курорте Карачаево-Черкессии в поселке Домбай произошел сход лавины. Под завалами ищут людей. 2021-01-18T20:57 true PT0M59S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, сход лавины на домбае, россия, домбай