https://ria.ru/20210118/lavina-1593591341.html
На месте схода лавины на Домбае завершили поисковые работы
На месте схода лавины на Домбае завершили поисковые работы
Поисково-спасательные работы на месте схода лавины на Домбае завершены из-за темного времени суток и неблагоприятных погодных условий, сообщил начальник... РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T20:57
2021-01-18T20:57
2021-01-18T22:17
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
сход лавины на домбае
россия
домбай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/12/1593585136_0:69:3399:1980_1920x0_80_0_0_356888a812931034ee6015372aaacc36.jpg
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Поисково-спасательные работы на месте схода лавины на Домбае завершены из-за темного времени суток и неблагоприятных погодных условий, сообщил начальник главного управления МЧС по Карачаево-Черкесии Александр Голоколенко.Обстановка находится на контроле оперативного штаба ГУМЧС по республике."Окажем всю необходимую помощь", - добавил он.Ранее в МЧС сообщили, что лавина сошла в понедельник на курорте Домбай, под толщей снега могли оказаться от четырех до 12 человек. Участник поисковых работ сообщал, что спасены шесть человек, еще одного ищут. По информации МЧС, спасатели извлекли одного погибшего.
https://ria.ru/20210118/lavina-1593554677.html
россия
домбай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/12/1593585136_669:0:3398:2047_1920x0_80_0_0_e17f23d1c22a159e9e21522382f91584.jpg
Cход лавины на Домбае: под завалами ищут людей
На горнолыжном курорте Карачаево-Черкессии в поселке Домбай произошел сход лавины. Под завалами ищут людей.
2021-01-18T20:57
true
PT0M59S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, сход лавины на домбае, россия, домбай