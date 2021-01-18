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https://ria.ru/20210118/lavina-1593546950.html
На Домбае шесть человек спаслись после схода лавины
На Домбае шесть человек спаслись после схода лавины
На курорте Домбай шесть человек спаслись после схода лавины, сообщил РИА Новости участник поисковой операции. РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T16:17
2021-01-18T17:28
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сход лавины на домбае
россия
домбай
происшествия
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ПЯТИГОРСК, 18 янв — РИА Новости. На курорте Домбай шесть человек спаслись после схода лавины, сообщил РИА Новости участник поисковой операции."Одного вот сейчас ищем", — добавил собеседник агентства.В понедельник днем на лыжную трассу на горе Мусса-Ачитара обрушился пласт снега, накрыв два пункта проката горнолыжного снаряжения и задев кафе. В МЧС говорили, что под завалом могут находиться от четырех до 12 человек. Не исключено, что снег сошел после сейсмического воздействия другой — спущенной принудительно — лавины, сказали РИА Новости в противолавинной службе.В МЧС заявили, что группировка спасателей составит 172 человека. В ведомстве также отметили, что предупреждали о лавинной опасности с 17 по 19 января в горных районах Карачаево-Черкесии.Источник РИА Новости в Российском лавинном центре заявил, что если версия об искусственном спуске опасной лавины подтвердится, то это можно оценивать как грубое нарушение техники безопасности. Собеседник агентства подчеркнул, что это может происходить только когда курорт закрыт.
https://ria.ru/20210109/lavina-1592361579.html
россия
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
Cход лавины на Домбае: под завалами ищут людей
На горнолыжном курорте Карачаево-Черкессии в поселке Домбай произошел сход лавины. Под завалами ищут людей.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сход лавины на домбае, россия, домбай, происшествия

На Домбае шесть человек спаслись после схода лавины

16:17 18.01.2021 (обновлено: 17:28 18.01.2021)
 
© Управление КЧР по ГО, ЧС и ПБНа месте схода лавины в Карачаево-Черкесии. 18 января 2021
На месте схода лавины в Карачаево-Черкесии. 18 января 2021 - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
© Управление КЧР по ГО, ЧС и ПБ
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ПЯТИГОРСК, 18 янв — РИА Новости. На курорте Домбай шесть человек спаслись после схода лавины, сообщил РИА Новости участник поисковой операции.
"Одного вот сейчас ищем", — добавил собеседник агентства.
В понедельник днем на лыжную трассу на горе Мусса-Ачитара обрушился пласт снега, накрыв два пункта проката горнолыжного снаряжения и задев кафе. В МЧС говорили, что под завалом могут находиться от четырех до 12 человек.
Не исключено, что снег сошел после сейсмического воздействия другой — спущенной принудительно — лавины, сказали РИА Новости в противолавинной службе.
В МЧС заявили, что группировка спасателей составит 172 человека. В ведомстве также отметили, что предупреждали о лавинной опасности с 17 по 19 января в горных районах Карачаево-Черкесии.
Источник РИА Новости в Российском лавинном центре заявил, что если версия об искусственном спуске опасной лавины подтвердится, то это можно оценивать как грубое нарушение техники безопасности. Собеседник агентства подчеркнул, что это может происходить только когда курорт закрыт.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Сход лавины на ДомбаеРоссияДомбайПроисшествия
 
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