https://ria.ru/20210118/lavina-1593537220.html

Названа предварительная причина схода лавины на Домбае

Названа предварительная причина схода лавины на Домбае

Лавина, под которой в Карачаево-Черкессии оказались несколько людей, могла сойти после сейсмического воздействия от спущенной принудительно лавины в другом... РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T15:33

2021-01-18T15:33

2021-01-18T17:11

туризм

сход лавины на домбае

карачаево-черкесская республика (кчр)

происшествия

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НАЛЬЧИК, 18 янв – РИА Новости. Лавина, под которой в Карачаево-Черкессии оказались несколько людей, могла сойти после сейсмического воздействия от спущенной принудительно лавины в другом очаге, сообщил РИА Новости руководитель Северо-Кавказской военизированной службы по активному воздействию на метеорологические и другие процессы Хизир Чочаев."Мы сегодня проводили воздействие, стреляли по лавинному очагу, вызвали лавину, которая никому не причинила вреда. Но от ее сейсмической волны, скорее всего, сошла лавина из другого очага, она вышла на нижнюю станцию бугельного подъемника", - сказал Чочаев.Он добавил, что, по предварительным данным, лавина была средних размеров – до нескольких десятков тысяч кубометров.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Cход лавины на Домбае: под завалами ищут людей На горнолыжном курорте Карачаево-Черкессии в поселке Домбай произошел сход лавины. Под завалами ищут людей. 2021-01-18T15:33 true PT0M59S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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