https://ria.ru/20210118/lavina-1593537220.html
Названа предварительная причина схода лавины на Домбае
Названа предварительная причина схода лавины на Домбае
Лавина, под которой в Карачаево-Черкессии оказались несколько людей, могла сойти после сейсмического воздействия от спущенной принудительно лавины в другом... РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T15:33
2021-01-18T15:33
2021-01-18T17:11
туризм
сход лавины на домбае
карачаево-черкесская республика (кчр)
происшествия
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НАЛЬЧИК, 18 янв – РИА Новости. Лавина, под которой в Карачаево-Черкессии оказались несколько людей, могла сойти после сейсмического воздействия от спущенной принудительно лавины в другом очаге, сообщил РИА Новости руководитель Северо-Кавказской военизированной службы по активному воздействию на метеорологические и другие процессы Хизир Чочаев."Мы сегодня проводили воздействие, стреляли по лавинному очагу, вызвали лавину, которая никому не причинила вреда. Но от ее сейсмической волны, скорее всего, сошла лавина из другого очага, она вышла на нижнюю станцию бугельного подъемника", - сказал Чочаев.Он добавил, что, по предварительным данным, лавина была средних размеров – до нескольких десятков тысяч кубометров.
РИА Новости
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Cход лавины на Домбае: под завалами ищут людей
На горнолыжном курорте Карачаево-Черкессии в поселке Домбай произошел сход лавины. Под завалами ищут людей.
2021-01-18T15:33
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видео, сход лавины на домбае, карачаево-черкесская республика (кчр), происшествия