https://ria.ru/20210118/lashet-1593503619.html

Эксперт оценил перспективы Лашета стать канцлером Германии

Эксперт оценил перспективы Лашета стать канцлером Германии

Поддержка Христианско-демократического союза (ХДС) и растущий рейтинг в обществе позволят Армину Лашету сменить Ангелу Меркель на посту канцлера ФРГ, уверен... РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T13:28

2021-01-18T13:28

2021-01-18T13:29

армин лашет

христианско-демократический союз германии

александр рар

ангела меркель

германия

в мире

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Поддержка Христианско-демократического союза (ХДС) и растущий рейтинг в обществе позволят Армину Лашету сменить Ангелу Меркель на посту канцлера ФРГ, уверен политолог Александр Рар.Армин Лашет избран новым лидером правящей в ФРГ партии ХДС, по итогам выборов в сентябре он может сменить Ангелу Меркель на посту канцлера - таковы итоги голосования во втором туре на съезде партии в субботу."Сейчас встал вопрос, будет ли Армин Лашет также канцлером. Я думаю, он будет им, потому что Христианско-демократическая партия - это самая сильная партия в Европе, сейчас у господина Лашета достаточно много времени отстроить свою позицию, и конечно, он ее отстроит, у него будет поддержка, как мне кажется", - сказал эксперт в ходе онлайн-конференции о политической ситуации в Германии в МИА "Россия сегодня".Как отметил Рар, к апрелю Лашет должен будет встретиться с представителем Христианско-социального союза (ХСС) Маркусом Зёдером."И договориться о том, кого эти две партии, которые являются на самом деле одним движением, будут выдвигать от себя в кандидаты на канцлера. Лашет, конечно, будет иметь гораздо больше веса, чем сегодня, и скажет Зёдеру, что главная партия, конечно, решает, и он видит себя сильным, чтобы идти на канцлерство. Думаю, партия его будет поддерживать, в общественности его рейтинг тоже будет расти", - отметил спикер.Лашет занимает должность премьер-министра одной из крупнейших (наряду с Баварией) и самой населенной федеральной земли в Германии - Северного Рейна-Вестфалии. В своей предвыборной речи на съезде Лашет заявил, что выступает за политику консенсуса, объединение немецкого общества, считает политику канцлера Ангелы Меркель успешной и готов продолжать ее.После онлайн-голосования 16 января делегаты съезда ХДС должны письменно подтвердить свое волеизъявление. Результат подсчета этих письменных заявлений будет обнародован 22 января, сообщили РИА Новости в пресс-службе ХДС. Письменное голосование необходимо для легитимности выборов, в соответствии с законодательством ФРГ.Выборы в бундестаг ФРГ, по итогам которых будет сформировано новое правительство, пройдут 26 сентября. Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила об уходе из политики после выборов в 2021 году. Решение о том, кто именно возглавит предвыборный список от консервативного альянса ХДС-ХСС и станет, соответственно, претендентом на должность канцлера ФРГ, будет принято по итогам консультаций между двумя сестринскими партиями. Ожидается, что это произойдет в ближайшие месяцы.

https://ria.ru/20210116/germaniya-1593250169.html

https://ria.ru/20210116/germaniya-1593342941.html

https://ria.ru/20210116/lashet-1593325489.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

армин лашет, христианско-демократический союз германии, александр рар, ангела меркель, германия, в мире