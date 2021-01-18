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Эксперт оценил перспективы Лашета стать канцлером Германии
Эксперт оценил перспективы Лашета стать канцлером Германии
Поддержка Христианско-демократического союза (ХДС) и растущий рейтинг в обществе позволят Армину Лашету сменить Ангелу Меркель на посту канцлера ФРГ, уверен... РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T13:28
2021-01-18T13:29
армин лашет
христианско-демократический союз германии
александр рар
ангела меркель
германия
в мире
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Поддержка Христианско-демократического союза (ХДС) и растущий рейтинг в обществе позволят Армину Лашету сменить Ангелу Меркель на посту канцлера ФРГ, уверен политолог Александр Рар.Армин Лашет избран новым лидером правящей в ФРГ партии ХДС, по итогам выборов в сентябре он может сменить Ангелу Меркель на посту канцлера - таковы итоги голосования во втором туре на съезде партии в субботу."Сейчас встал вопрос, будет ли Армин Лашет также канцлером. Я думаю, он будет им, потому что Христианско-демократическая партия - это самая сильная партия в Европе, сейчас у господина Лашета достаточно много времени отстроить свою позицию, и конечно, он ее отстроит, у него будет поддержка, как мне кажется", - сказал эксперт в ходе онлайн-конференции о политической ситуации в Германии в МИА "Россия сегодня".Как отметил Рар, к апрелю Лашет должен будет встретиться с представителем Христианско-социального союза (ХСС) Маркусом Зёдером."И договориться о том, кого эти две партии, которые являются на самом деле одним движением, будут выдвигать от себя в кандидаты на канцлера. Лашет, конечно, будет иметь гораздо больше веса, чем сегодня, и скажет Зёдеру, что главная партия, конечно, решает, и он видит себя сильным, чтобы идти на канцлерство. Думаю, партия его будет поддерживать, в общественности его рейтинг тоже будет расти", - отметил спикер.Лашет занимает должность премьер-министра одной из крупнейших (наряду с Баварией) и самой населенной федеральной земли в Германии - Северного Рейна-Вестфалии. В своей предвыборной речи на съезде Лашет заявил, что выступает за политику консенсуса, объединение немецкого общества, считает политику канцлера Ангелы Меркель успешной и готов продолжать ее.После онлайн-голосования 16 января делегаты съезда ХДС должны письменно подтвердить свое волеизъявление. Результат подсчета этих письменных заявлений будет обнародован 22 января, сообщили РИА Новости в пресс-службе ХДС. Письменное голосование необходимо для легитимности выборов, в соответствии с законодательством ФРГ.Выборы в бундестаг ФРГ, по итогам которых будет сформировано новое правительство, пройдут 26 сентября. Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила об уходе из политики после выборов в 2021 году. Решение о том, кто именно возглавит предвыборный список от консервативного альянса ХДС-ХСС и станет, соответственно, претендентом на должность канцлера ФРГ, будет принято по итогам консультаций между двумя сестринскими партиями. Ожидается, что это произойдет в ближайшие месяцы.
https://ria.ru/20210116/germaniya-1593250169.html
https://ria.ru/20210116/germaniya-1593342941.html
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армин лашет, христианско-демократический союз германии, александр рар, ангела меркель, германия, в мире

Эксперт оценил перспективы Лашета стать канцлером Германии

13:28 18.01.2021 (обновлено: 13:29 18.01.2021)
 
© AP Photo / Petros GiannakourisНемецкий политик, член партии Христианско-демократический союз Армин Лашет
Немецкий политик, член партии Христианско-демократический союз Армин Лашет - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
© AP Photo / Petros Giannakouris
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Поддержка Христианско-демократического союза (ХДС) и растущий рейтинг в обществе позволят Армину Лашету сменить Ангелу Меркель на посту канцлера ФРГ, уверен политолог Александр Рар.
Армин Лашет избран новым лидером правящей в ФРГ партии ХДС, по итогам выборов в сентябре он может сменить Ангелу Меркель на посту канцлера - таковы итоги голосования во втором туре на съезде партии в субботу.
"Сейчас встал вопрос, будет ли Армин Лашет также канцлером. Я думаю, он будет им, потому что Христианско-демократическая партия - это самая сильная партия в Европе, сейчас у господина Лашета достаточно много времени отстроить свою позицию, и конечно, он ее отстроит, у него будет поддержка, как мне кажется", - сказал эксперт в ходе онлайн-конференции о политической ситуации в Германии в МИА "Россия сегодня".
Как отметил Рар, к апрелю Лашет должен будет встретиться с представителем Христианско-социального союза (ХСС) Маркусом Зёдером.
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"И договориться о том, кого эти две партии, которые являются на самом деле одним движением, будут выдвигать от себя в кандидаты на канцлера. Лашет, конечно, будет иметь гораздо больше веса, чем сегодня, и скажет Зёдеру, что главная партия, конечно, решает, и он видит себя сильным, чтобы идти на канцлерство. Думаю, партия его будет поддерживать, в общественности его рейтинг тоже будет расти", - отметил спикер.
Лашет занимает должность премьер-министра одной из крупнейших (наряду с Баварией) и самой населенной федеральной земли в Германии - Северного Рейна-Вестфалии. В своей предвыборной речи на съезде Лашет заявил, что выступает за политику консенсуса, объединение немецкого общества, считает политику канцлера Ангелы Меркель успешной и готов продолжать ее.
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После онлайн-голосования 16 января делегаты съезда ХДС должны письменно подтвердить свое волеизъявление. Результат подсчета этих письменных заявлений будет обнародован 22 января, сообщили РИА Новости в пресс-службе ХДС. Письменное голосование необходимо для легитимности выборов, в соответствии с законодательством ФРГ.
Выборы в бундестаг ФРГ, по итогам которых будет сформировано новое правительство, пройдут 26 сентября. Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила об уходе из политики после выборов в 2021 году. Решение о том, кто именно возглавит предвыборный список от консервативного альянса ХДС-ХСС и станет, соответственно, претендентом на должность канцлера ФРГ, будет принято по итогам консультаций между двумя сестринскими партиями. Ожидается, что это произойдет в ближайшие месяцы.
Новоизбранный лидер партии Христианско-демократический союз Армин Лашет - РИА Новости, 1920, 16.01.2021
16 января, 14:40
Биография Армина Лашета
 
Армин ЛашетХристианско-демократический союз ГерманииАлександр РарАнгела МеркельГерманияВ мире
 
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