https://ria.ru/20210118/lanovoy--1593515137.html
В театре рассказали о самочувствии заболевшего COVID-19 Ланового
В театре рассказали о самочувствии заболевшего COVID-19 Ланового
Народный артист СССР Василий Лановой, госпитализированный с COVID-19, пробудет в больнице до 20 января, рассказал РИА Новости директор Театра им. Вахтангова... РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T14:15
2021-01-18T14:15
2021-01-18T14:15
культура
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
василий лановой
ссср
общество
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Народный артист СССР Василий Лановой, госпитализированный с COVID-19, пробудет в больнице до 20 января, рассказал РИА Новости директор Театра им. Вахтангова Кирилл Крок.Ранее Крок сообщал, что Лановой заразился коронавирусом, у него обнаружено пятипроцентное поражение легких. Артист вместе с женой Ириной Купченко были госпитализированы.Лановой родился 16 января 1934 года, является артистом Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова. Он народный артист СССР, лауреат Ленинской премии, Герой Труда РФ, председатель попечительского совета патриотической акции "Бессмертный полк", заведующий кафедрой сценической речи, профессор Театрального училища имени Бориса Щукина.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210116/lanovoy-1593305333.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, василий лановой, ссср, общество