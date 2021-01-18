https://ria.ru/20210118/kupaniya-1593542272.html

Депутат рассказал, чем греться после крещенских купаний вместо алкоголя

Депутат рассказал, чем греться после крещенских купаний вместо алкоголя

Депутат выступил против алкоголя как способа согреться после крещенских купаний

2021-01-18T15:57

2021-01-18T15:57

2021-01-18T15:57

религия и мировоззрение

религия

борис менделевич

новости - религия и мировоззрение

госдума рф

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/156353/23/1563532392_0:285:3072:2013_1920x0_80_0_0_5d3e14e2c785b182af5e7dbd28a72e2f.jpg

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Член комитета Госдумы по охране здоровья, врач-психиатр Борис Менделевич выступил против алкоголя как способа согревания после крещенских купаний, лучше приводить себя в норму в теплом помещении с кружкой чая.Накануне праздника Крещения парламентарий в беседе с РИА Новости, говоря о рекомендациях для купаний, отметил важность принципа "не навреди" в этом вопросе. Менделевич напомнил, что есть общие рекомендации, например, заблаговременно готовить организм к данному событию, сытно пообедать примерно за 2 часа до события, разогревать тело перед погружением, а после купания обязательно оперативно насухо растереться полотенцем, одеть теплую одежду.Конечно же, подчеркнул депутат, стоит исключить употребление алкогольных напитков, поскольку чрезмерная нагрузка на сердце может спровоцировать инсульты и инфаркты. Важно также, отмечает парламентарий, следить за артериальным давлением, и в случае его изменения скорректировать планы."Учитывая актуальность вопроса лично я в сети нашел огромное количество методов согревания после окунания в прорубь. Причем одним из наиболее рекомендуемых способов является спиртное. Лично я против такого подхода. Все же предлагаю согревать организм пребыванием в теплом помещении и распитием теплого чая. Что касается травяных чаев, здесь также важно не переусердствовать и учитывать индивидуальные особенности организма, в том числе аллергические реакции", - добавил депутат.Менделевич отметил, что достаточно трудно предугадать эффект от травяных настоев в комбинации с окунанием: к примеру, пустырник обладает седативным действием, ромашка – оживляющим.Не менее важно, добавил Менделевич, учитывать индивидуальные особенности организма: наличие хронических заболеваний, особенно сердечно-сосудистых, болезней органов дыхательной, мочеполовой систем, опорно-двигательного аппарата и других.

https://radiosputnik.ria.ru/20210118/kupaniya-1593531106.html

https://ria.ru/20210118/vrach-1593481787.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, борис менделевич, новости - религия и мировоззрение, госдума рф, общество