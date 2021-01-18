https://ria.ru/20210118/kupaniya-1593542272.html
Депутат рассказал, чем греться после крещенских купаний вместо алкоголя
Депутат рассказал, чем греться после крещенских купаний вместо алкоголя
Депутат выступил против алкоголя как способа согреться после крещенских купаний
2021-01-18T15:57
2021-01-18T15:57
2021-01-18T15:57
религия и мировоззрение
религия
борис менделевич
новости - религия и мировоззрение
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общество
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Член комитета Госдумы по охране здоровья, врач-психиатр Борис Менделевич выступил против алкоголя как способа согревания после крещенских купаний, лучше приводить себя в норму в теплом помещении с кружкой чая.Накануне праздника Крещения парламентарий в беседе с РИА Новости, говоря о рекомендациях для купаний, отметил важность принципа "не навреди" в этом вопросе. Менделевич напомнил, что есть общие рекомендации, например, заблаговременно готовить организм к данному событию, сытно пообедать примерно за 2 часа до события, разогревать тело перед погружением, а после купания обязательно оперативно насухо растереться полотенцем, одеть теплую одежду.Конечно же, подчеркнул депутат, стоит исключить употребление алкогольных напитков, поскольку чрезмерная нагрузка на сердце может спровоцировать инсульты и инфаркты. Важно также, отмечает парламентарий, следить за артериальным давлением, и в случае его изменения скорректировать планы."Учитывая актуальность вопроса лично я в сети нашел огромное количество методов согревания после окунания в прорубь. Причем одним из наиболее рекомендуемых способов является спиртное. Лично я против такого подхода. Все же предлагаю согревать организм пребыванием в теплом помещении и распитием теплого чая. Что касается травяных чаев, здесь также важно не переусердствовать и учитывать индивидуальные особенности организма, в том числе аллергические реакции", - добавил депутат.Менделевич отметил, что достаточно трудно предугадать эффект от травяных настоев в комбинации с окунанием: к примеру, пустырник обладает седативным действием, ромашка – оживляющим.Не менее важно, добавил Менделевич, учитывать индивидуальные особенности организма: наличие хронических заболеваний, особенно сердечно-сосудистых, болезней органов дыхательной, мочеполовой систем, опорно-двигательного аппарата и других.
https://radiosputnik.ria.ru/20210118/kupaniya-1593531106.html
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религия, борис менделевич, новости - религия и мировоззрение, госдума рф, общество
Депутат рассказал, чем греться после крещенских купаний вместо алкоголя
Депутат выступил против алкоголя как способа согреться после крещенских купаний
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости.
Член комитета Госдумы по охране здоровья, врач-психиатр Борис Менделевич
выступил против алкоголя как способа согревания после крещенских купаний, лучше приводить себя в норму в теплом помещении с кружкой чая.
Накануне праздника Крещения парламентарий в беседе с РИА Новости, говоря о рекомендациях для купаний, отметил важность принципа "не навреди" в этом вопросе. Менделевич напомнил, что есть общие рекомендации, например, заблаговременно готовить организм к данному событию, сытно пообедать примерно за 2 часа до события, разогревать тело перед погружением, а после купания обязательно оперативно насухо растереться полотенцем, одеть теплую одежду.
Конечно же, подчеркнул депутат, стоит исключить употребление алкогольных напитков, поскольку чрезмерная нагрузка на сердце может спровоцировать инсульты и инфаркты. Важно также, отмечает парламентарий, следить за артериальным давлением, и в случае его изменения скорректировать планы.
"Учитывая актуальность вопроса лично я в сети нашел огромное количество методов согревания после окунания в прорубь. Причем одним из наиболее рекомендуемых способов является спиртное. Лично я против такого подхода. Все же предлагаю согревать организм пребыванием в теплом помещении и распитием теплого чая. Что касается травяных чаев, здесь также важно не переусердствовать и учитывать индивидуальные особенности организма, в том числе аллергические реакции", - добавил депутат.
Менделевич отметил, что достаточно трудно предугадать эффект от травяных настоев в комбинации с окунанием: к примеру, пустырник обладает седативным действием, ромашка – оживляющим.
"Я бы рекомендовал чаи с тонизирующим действием, например, зверебой, душицу или традиционный черный чай. Однако призвал бы быть осторожным с боярышником, успокоительными напитками", - рассказал депутат.
Не менее важно, добавил Менделевич, учитывать индивидуальные особенности организма: наличие хронических заболеваний, особенно сердечно-сосудистых, болезней органов дыхательной, мочеполовой систем, опорно-двигательного аппарата и других.
"Также я бы не рекомендовал окунаться беременным, а в случае окунания детей, как минимум, сокращать время купания. В любом случае, каким бы крепким не казалось здоровье, окунание в прорубь – это огромный стресс. И перед тем как подвергнуть организм такому испытанию лучше хотя бы посетить терапевта и руководствоваться его рекомендациями", - заключил депутат.