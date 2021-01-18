https://ria.ru/20210118/ksenzov-1593584558.html

Максим Ксензов покинул пост замминистра культуры

Максим Ксензов покинул пост замминистра культуры

Максим Ксензов покинул должность заместителя министра культуры РФ, говорится в документе, имеющемся в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T19:58

2021-01-18T19:58

2021-01-18T20:21

культура

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

культура

россия

максим ксензов

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Максим Ксензов покинул должность заместителя министра культуры РФ, говорится в документе, имеющемся в распоряжении РИА Новости.Ранее стало известно, что число заместителей министра культуры РФ с 1 января 2021 года сократят с шести до четырех.Ксензов подтвердил РИА Новости эту информацию.Ксензов в ведомстве курировал деятельность двух департаментов: кинематографии и информационного и цифрового развития.

https://ria.ru/20201228/kino-1591233398.html

россия

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2021

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министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), культура, россия, максим ксензов