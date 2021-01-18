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https://ria.ru/20210118/ksenzov-1593584558.html
Максим Ксензов покинул пост замминистра культуры
Максим Ксензов покинул пост замминистра культуры
Максим Ксензов покинул должность заместителя министра культуры РФ, говорится в документе, имеющемся в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T19:58
2021-01-18T20:21
культура
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
культура
россия
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Максим Ксензов покинул должность заместителя министра культуры РФ, говорится в документе, имеющемся в распоряжении РИА Новости.Ранее стало известно, что число заместителей министра культуры РФ с 1 января 2021 года сократят с шести до четырех.Ксензов подтвердил РИА Новости эту информацию.Ксензов в ведомстве курировал деятельность двух департаментов: кинематографии и информационного и цифрового развития.
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министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), культура, россия, максим ксензов

Максим Ксензов покинул пост замминистра культуры

19:58 18.01.2021 (обновлено: 20:21 18.01.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЗаместитель министра культуры РФ Максим Ксензов
Заместитель министра культуры РФ Максим Ксензов - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Максим Ксензов покинул должность заместителя министра культуры РФ, говорится в документе, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
Ранее стало известно, что число заместителей министра культуры РФ с 1 января 2021 года сократят с шести до четырех.

"Освободить Ксензова Максима Юрьевича от должности заместителя министра культуры Российской Федерации в связи с сокращением этой должности", - говорится в документе.

Ксензов подтвердил РИА Новости эту информацию.
Ксензов в ведомстве курировал деятельность двух департаментов: кинематографии и информационного и цифрового развития.
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КультураМинистерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)КультураРоссияМаксим Ксензов
 
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