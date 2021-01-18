https://ria.ru/20210118/krym-1593462449.html

Аксенов раскритиковал коммунальщиков, не справившихся со снегопадом

Аксенов раскритиковал коммунальщиков, не справившихся со снегопадом

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал отвратительной расчистку дорог Крыма от снега и пообещал сделать соответствующие организационные выводы. РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T10:32

2021-01-18T10:32

2021-01-18T10:32

сергей аксенов (политик)

симферополь

республика крым

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал отвратительной расчистку дорог Крыма от снега и пообещал сделать соответствующие организационные выводы."У нас снегопад два дня. Ситуация с уборкой дорог отвратительная. Решения определенные организационные будут приняты", - сказал Аксенов на совещании в крымском правительстве.По его словам, особенно "провалились" городские службы Симферополя.Кроме того, по его словам, непогода привела к возникновению пятичасовой пробки на трассе "Таврида"."Приношу извинения всем крымчанам и гостям Крыма… Будут служебные расследования. Однозначно все виновные в плохом качестве подготовки к уборке будут наказаны, без вариантов", - сказал Аксенов.

https://radiosputnik.ria.ru/20210117/krym-1593403009.html

симферополь

республика крым

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сергей аксенов (политик), симферополь, республика крым, общество