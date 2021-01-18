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Аксенов раскритиковал коммунальщиков, не справившихся со снегопадом
Аксенов раскритиковал коммунальщиков, не справившихся со снегопадом
Глава Крыма Сергей Аксенов назвал отвратительной расчистку дорог Крыма от снега и пообещал сделать соответствующие организационные выводы. РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T10:32
2021-01-18T10:32
сергей аксенов (политик)
симферополь
республика крым
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал отвратительной расчистку дорог Крыма от снега и пообещал сделать соответствующие организационные выводы."У нас снегопад два дня. Ситуация с уборкой дорог отвратительная. Решения определенные организационные будут приняты", - сказал Аксенов на совещании в крымском правительстве.По его словам, особенно "провалились" городские службы Симферополя.Кроме того, по его словам, непогода привела к возникновению пятичасовой пробки на трассе "Таврида"."Приношу извинения всем крымчанам и гостям Крыма… Будут служебные расследования. Однозначно все виновные в плохом качестве подготовки к уборке будут наказаны, без вариантов", - сказал Аксенов.
https://radiosputnik.ria.ru/20210117/krym-1593403009.html
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сергей аксенов (политик), симферополь, республика крым, общество

Аксенов раскритиковал коммунальщиков, не справившихся со снегопадом

10:32 18.01.2021
 
© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанкПрохожие на одной из улиц в Симферополе
Прохожие на одной из улиц в Симферополе - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
© РИА Новости / Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал отвратительной расчистку дорог Крыма от снега и пообещал сделать соответствующие организационные выводы.
"У нас снегопад два дня. Ситуация с уборкой дорог отвратительная. Решения определенные организационные будут приняты", - сказал Аксенов на совещании в крымском правительстве.
По его словам, особенно "провалились" городские службы Симферополя.
"В Симферополе эта работа организована архиплохо. Объездная (дорога - Прим. ред.) вчера была завалена и так далее… Позорище это просто надоело. Вчера хотел, честно говоря, и кадровые решения принять отдельные", - подчеркнул Аксенов.
Кроме того, по его словам, непогода привела к возникновению пятичасовой пробки на трассе "Таврида".
"Приношу извинения всем крымчанам и гостям Крыма… Будут служебные расследования. Однозначно все виновные в плохом качестве подготовки к уборке будут наказаны, без вариантов", - сказал Аксенов.
Мальчик с санками на Ангарском перевале в Крыму - РИА Новости, 1920, 17.01.2021
17 января, 15:26
"Такого еще не видел". Опубликованы кадры из засыпанного снегом Крыма
 
Сергей Аксенов (политик)СимферопольРеспублика КрымОбщество
 
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