https://ria.ru/20210118/krym-1593462449.html
Аксенов раскритиковал коммунальщиков, не справившихся со снегопадом
Аксенов раскритиковал коммунальщиков, не справившихся со снегопадом
Глава Крыма Сергей Аксенов назвал отвратительной расчистку дорог Крыма от снега и пообещал сделать соответствующие организационные выводы. РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T10:32
2021-01-18T10:32
2021-01-18T10:32
сергей аксенов (политик)
симферополь
республика крым
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал отвратительной расчистку дорог Крыма от снега и пообещал сделать соответствующие организационные выводы."У нас снегопад два дня. Ситуация с уборкой дорог отвратительная. Решения определенные организационные будут приняты", - сказал Аксенов на совещании в крымском правительстве.По его словам, особенно "провалились" городские службы Симферополя.Кроме того, по его словам, непогода привела к возникновению пятичасовой пробки на трассе "Таврида"."Приношу извинения всем крымчанам и гостям Крыма… Будут служебные расследования. Однозначно все виновные в плохом качестве подготовки к уборке будут наказаны, без вариантов", - сказал Аксенов.
https://radiosputnik.ria.ru/20210117/krym-1593403009.html
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сергей аксенов (политик), симферополь, республика крым, общество