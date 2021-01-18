https://ria.ru/20210118/kreschenie-1593458518.html

В МЧС рассказали, как безопасно окунуться в прорубь на Крещение

В МЧС рассказали, как безопасно окунуться в прорубь на Крещение

Разминка и пробежка, нескользкая и легкоснимаемая обувь, а также погружение в прорубь по шею помогут не омрачить крещенские купания травмами или шоком от... РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T10:03

2021-01-18T10:03

2021-01-18T10:05

религия и мировоззрение

россия

крещение господне

новости - религия и мировоззрение

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Разминка и пробежка, нескользкая и легкоснимаемая обувь, а также погружение в прорубь по шею помогут не омрачить крещенские купания травмами или шоком от холода, рассказали РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС России по Московской области.День Крещения Господня православные христиане празднуют 19 января (6 января по старому стилю). Крещение наравне с Пасхой является одним из самых древних христианских праздников и в России традиционно сопровождается массовыми купаниями в ледяной воде в специально прорубаемых и освящаемых прорубях."Перед купанием в проруби необходимо разогреть тело, сделав разминку, пробежку. К проруби необходимо подходить в удобной, нескользкой и легкоснимаемой обуви, чтобы предотвратить потери чувствительности ног. Лучше использовать ботинки или шерстяные носки для того, чтобы дойти до проруби. Идя к проруби, помните, что дорожка может быть скользкой. Идите медленно и внимательно", - говорится в сообщении.В главке отметили, что при входе в воду первый раз нужно стараться быстро достигнуть нужной глубины, но не плавать. Кроме того, не стоит находиться в проруби более минуты во избежание общего переохлаждения организма. Спасатели добавляют, что окунаться в прорубь лучше всего по шею, не намочив голову. Это поможет избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга.После купания (окунания) нужно растереться махровым полотенцем и надеть сухую одежду.

https://ria.ru/20210114/kreschenie-1593003994.html

https://ria.ru/20210116/kreschenie-1593342290.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, крещение господне, новости - религия и мировоззрение, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)