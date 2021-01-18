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В Волгоградской области спасли застрявшую в заборе косулю
В Волгоградской области спасли застрявшую в заборе косулю
Сотрудники МЧС освободили косулю, которая застряла в заборе стадиона в городе Михайловке Волгоградской области. РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T15:18
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ВОЛГОГРАД, 18 янв — РИА Новости. Сотрудники МЧС освободили косулю, которая застряла в заборе стадиона в городе Михайловке Волгоградской области.По информации ГУ МЧС России по Волгоградской области, утром в понедельник жители Михайловки сообщили в службу спасения, что в заборе городского стадиона застряла косуля.Отмечается, что косулю также осмотрел инспектор государственного охотничьего надзора, после чего оленя вывезли загород и выпустили в лес. Момент выпуска животного спасатели сняли на телефон.
https://ria.ru/20210113/spasenie-1592907882.html
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), волгоградская область, происшествия

В Волгоградской области спасли застрявшую в заборе косулю

15:18 18.01.2021 (обновлено: 16:20 18.01.2021)
 
© Фото : предоставлено ГУ МЧС по Волгоградской областиСотрудники МЧС со спасенной косулей
Сотрудники МЧС со спасенной косулей - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
© Фото : предоставлено ГУ МЧС по Волгоградской области
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ВОЛГОГРАД, 18 янв — РИА Новости. Сотрудники МЧС освободили косулю, которая застряла в заборе стадиона в городе Михайловке Волгоградской области.
По информации ГУ МЧС России по Волгоградской области, утром в понедельник жители Михайловки сообщили в службу спасения, что в заборе городского стадиона застряла косуля.
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"Спасатели не только помогли животному выбраться из ловушки, но и вместе с работниками стадиона перевязали израненную ногу", — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что косулю также осмотрел инспектор государственного охотничьего надзора, после чего оленя вывезли загород и выпустили в лес. Момент выпуска животного спасатели сняли на телефон.
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Хорошие новостиРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Волгоградская областьПроисшествия
 
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