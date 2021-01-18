https://ria.ru/20210118/kosulya-1593532088.html

В Волгоградской области спасли застрявшую в заборе косулю

В Волгоградской области спасли застрявшую в заборе косулю

Сотрудники МЧС освободили косулю, которая застряла в заборе стадиона в городе Михайловке Волгоградской области. РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T15:18

2021-01-18T15:18

2021-01-18T16:20

хорошие новости

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

волгоградская область

происшествия

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ВОЛГОГРАД, 18 янв — РИА Новости. Сотрудники МЧС освободили косулю, которая застряла в заборе стадиона в городе Михайловке Волгоградской области.По информации ГУ МЧС России по Волгоградской области, утром в понедельник жители Михайловки сообщили в службу спасения, что в заборе городского стадиона застряла косуля.Отмечается, что косулю также осмотрел инспектор государственного охотничьего надзора, после чего оленя вывезли загород и выпустили в лес. Момент выпуска животного спасатели сняли на телефон.

https://ria.ru/20210113/spasenie-1592907882.html

https://ria.ru/20201222/kot-1590389990.html

россия

волгоградская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), волгоградская область, происшествия