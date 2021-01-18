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В Волгоградской области спасли застрявшую в заборе косулю
В Волгоградской области спасли застрявшую в заборе косулю
Сотрудники МЧС освободили косулю, которая застряла в заборе стадиона в городе Михайловке Волгоградской области. РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T15:18
2021-01-18T15:18
2021-01-18T16:20
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
волгоградская область
происшествия
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ВОЛГОГРАД, 18 янв — РИА Новости. Сотрудники МЧС освободили косулю, которая застряла в заборе стадиона в городе Михайловке Волгоградской области.По информации ГУ МЧС России по Волгоградской области, утром в понедельник жители Михайловки сообщили в службу спасения, что в заборе городского стадиона застряла косуля.Отмечается, что косулю также осмотрел инспектор государственного охотничьего надзора, после чего оленя вывезли загород и выпустили в лес. Момент выпуска животного спасатели сняли на телефон.
https://ria.ru/20210113/spasenie-1592907882.html
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), волгоградская область, происшествия