https://ria.ru/20210118/koronavirus-1593582691.html

Число случаев COVID-19 в Британии за сутки выросло на 37,5 тысячи

Число случаев COVID-19 в Британии за сутки выросло на 37,5 тысячи

Число случаев COVID-19 в Великобритании за сутки выросло на 37 535, скончались 599 человек, свидетельствуют данные минздрава страны. РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T19:42

2021-01-18T19:42

2021-01-18T19:42

распространение коронавируса

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ЛОНДОН, 18 янв - РИА Новости, Мария Табак. Число случаев COVID-19 в Великобритании за сутки выросло на 37 535, скончались 599 человек, свидетельствуют данные минздрава страны.Днем ранее в стране было зарегистрировано 38 598 случая заболевания, скончались 671 человек.Всего коронавирус в стране с начала пандемии подтвердился у более чем 3,4 миллиона человек, скончались 89 860.С 4 января в Англии введен национальный локдаун, уже третий по счету и такой же строгий, как первый. В последние дни стало очевидным, что пик очередной волны коронавируса пройден, но уровень заражения остается высоким, правительство не исключает, что карантин в стране может быть продлен до конца марта. Больницы в больших городах не справляются с потоком пациентов.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210118/shtamm-1593534050.html

англия

великобритания

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, англия, великобритания, в мире