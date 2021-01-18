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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210118/koronavirus-1593582691.html
Число случаев COVID-19 в Британии за сутки выросло на 37,5 тысячи
Число случаев COVID-19 в Британии за сутки выросло на 37,5 тысячи
Число случаев COVID-19 в Великобритании за сутки выросло на 37 535, скончались 599 человек, свидетельствуют данные минздрава страны. РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T19:42
2021-01-18T19:42
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
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ЛОНДОН, 18 янв - РИА Новости, Мария Табак. Число случаев COVID-19 в Великобритании за сутки выросло на 37 535, скончались 599 человек, свидетельствуют данные минздрава страны.Днем ранее в стране было зарегистрировано 38 598 случая заболевания, скончались 671 человек.Всего коронавирус в стране с начала пандемии подтвердился у более чем 3,4 миллиона человек, скончались 89 860.С 4 января в Англии введен национальный локдаун, уже третий по счету и такой же строгий, как первый. В последние дни стало очевидным, что пик очередной волны коронавируса пройден, но уровень заражения остается высоким, правительство не исключает, что карантин в стране может быть продлен до конца марта. Больницы в больших городах не справляются с потоком пациентов.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, англия, великобритания, в мире

Число случаев COVID-19 в Британии за сутки выросло на 37,5 тысячи

19:42 18.01.2021
 
© REUTERS / Peter NichollsМедицинские работники во время тестирования водителей на коронавирус в Великобритании
Медицинские работники во время тестирования водителей на коронавирус в Великобритании - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
© REUTERS / Peter Nicholls
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 18 янв - РИА Новости, Мария Табак. Число случаев COVID-19 в Великобритании за сутки выросло на 37 535, скончались 599 человек, свидетельствуют данные минздрава страны.
Днем ранее в стране было зарегистрировано 38 598 случая заболевания, скончались 671 человек.
Всего коронавирус в стране с начала пандемии подтвердился у более чем 3,4 миллиона человек, скончались 89 860.
С 4 января в Англии введен национальный локдаун, уже третий по счету и такой же строгий, как первый. В последние дни стало очевидным, что пик очередной волны коронавируса пройден, но уровень заражения остается высоким, правительство не исключает, что карантин в стране может быть продлен до конца марта. Больницы в больших городах не справляются с потоком пациентов.
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Вчера, 15:23Распространение коронавируса
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Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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