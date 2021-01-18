https://ria.ru/20210118/koronavirus-1593524080.html

Попова рассказала о ситуации с коронавирусом в регионах

Попова рассказала о ситуации с коронавирусом в регионах

Снижение заболеваемости коронавирусом отмечается в 72 регионах, в 13 – некоторый рост, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T14:47

2021-01-18T14:47

2021-01-18T15:13

распространение коронавируса

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коронавирусы

анна попова

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Снижение заболеваемости коронавирусом отмечается в 72 регионах, в 13 – некоторый рост, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.Она подчеркнула, что все необходимые меры по стабилизации ситуации в этих субъектах принимаются.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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