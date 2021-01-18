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Попова рассказала о ситуации с коронавирусом в регионах
Попова рассказала о ситуации с коронавирусом в регионах
Снижение заболеваемости коронавирусом отмечается в 72 регионах, в 13 – некоторый рост, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T14:47
2021-01-18T14:47
2021-01-18T15:13
распространение коронавируса
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Снижение заболеваемости коронавирусом отмечается в 72 регионах, в 13 – некоторый рост, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.Она подчеркнула, что все необходимые меры по стабилизации ситуации в этих субъектах принимаются.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, анна попова, здоровье - общество, общество