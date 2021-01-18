В Ялте отменили массовые крещенские купания из-за коронавируса
14:46 18.01.2021 (обновлено: 15:14 18.01.2021)
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале для лечения больных COVID-19 в Тверской областной больнице
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости. Массовое купание в море на Крещение отменили в Ялте из-за ситуации с коронавирусом, так как человек может чувствовать себя хорошо, а переохлаждение активизирует и усугубит процессы, сообщила глава администрации города Янина Павленко.
"Провела накануне ряд консультаций – и с ялтинским благочинием, и с медиками. Да, мы привыкли, что каждый год собираемся на нижней набережной и все вместе совершаем омовение в крещенском море у часовни в честь Собора новомучеников и исповедников российских. Учитывая, что это мероприятие традиционно собирает огромное количество людей, принято совместное решение – в этом году его не проводить", - написала Павленко на своей странице в соцсети Facebook.
По ее словам, медики просят с большой осторожностью подойти сейчас к этому вопросу, так как человек может чувствовать себя хорошо и не знать, что инфицирован, а купание в холодной воде активизирует и усугубит процесс.
С начала пандемии в Крыму выявлено свыше 29,7 тысячи заболевших коронавирусом. Выздоровевших за весь период – около 23,7 тысячи человек, скончались 654.
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