https://ria.ru/20210118/koronavirus-1593523904.html

В Ялте отменили массовые крещенские купания из-за коронавируса

В Ялте отменили массовые крещенские купания из-за коронавируса

Массовое купание в море на Крещение отменили в Ялте из-за ситуации с коронавирусом, так как человек может чувствовать себя хорошо, а переохлаждение активизирует РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T14:46

2021-01-18T14:46

2021-01-18T15:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости. Массовое купание в море на Крещение отменили в Ялте из-за ситуации с коронавирусом, так как человек может чувствовать себя хорошо, а переохлаждение активизирует и усугубит процессы, сообщила глава администрации города Янина Павленко.По ее словам, медики просят с большой осторожностью подойти сейчас к этому вопросу, так как человек может чувствовать себя хорошо и не знать, что инфицирован, а купание в холодной воде активизирует и усугубит процесс.С начала пандемии в Крыму выявлено свыше 29,7 тысячи заболевших коронавирусом. Выздоровевших за весь период – около 23,7 тысячи человек, скончались 654.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210116/kreschenie-1593342290.html

ялта

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