https://ria.ru/20210118/koronavirus-1593504884.html

Южная Корея выявила первый случай "бразильского" штамма коронавируса

Южная Корея выявила первый случай "бразильского" штамма коронавируса

Южная Корея выявила первый случай нового штамма коронавируса, впервые обнаруженного в Бразилии, сообщило Корейское агентство по контролю и профилактике... РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T13:35

2021-01-18T13:35

2021-01-18T15:29

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

южная корея

бразилия

в мире

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СЕУЛ, 18 янв – РИА Новости. Южная Корея выявила первый случай нового штамма коронавируса, впервые обнаруженного в Бразилии, сообщило Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний (KDCA)."На данный момент выявлено всего 18 случаев мутировавшего вируса (15 случаев штамма из Великобритании, два из ЮАР и один из Бразилии). С сегодняшнего дня будет усилен контроль за измененным вирусом на въезде страну, все прибывающие из-за границы обязаны будут предоставлять результат ПЦР-теста, взятого в течение 24 часов после прибытия", - говорится в сообщении KDCA.В случае обнаружения зараженного коронавирусом среди прибывших из стран, где обнаружены мутировавшие штаммы, его материал будет по-прежнему отправляться на генетический анализ. Страна также продлила запрет на пассажирские рейсы, вылетающие из Великобритании, который действует с 23 декабря.Предварительные исследования показали, что новые штаммы, обнаруженные в Великобритании и ЮАР, являются более заразными, однако пока нет данных, что они влияют на тяжесть хода заболевания. Касательно штамма из Бразилии, в сообщении KDCA отмечается, что пока нет доказательств о его повышенной патогенности.Новый штамм коронавируса был идентифицирован в декабре в бразильском штате Рио-де-Жанейро. По словам вирусологов, речь шла о мутации уже распространенной в Бразилии разновидности B.1.1.28.В середине декабря стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Позже консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.Другая мутация - штамм 501.V2 - была впервые выявлена в Южной Африке в октябре. По данным Европейского центра контроля и профилактики заболеваний ECDC, сейчас эта разновидность является доминирующей формой вируса в ЮАР. Предварительные исследования показали, что этот штамм так же, как и обнаруженный в Великобритании, является более заразным, но пока нет данных, что он влияет на тяжесть заболевания.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210115/koronavirus-1593147223.html

https://ria.ru/20210116/opasnost-1593283341.html

южная корея

бразилия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, южная корея, бразилия, в мире