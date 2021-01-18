https://ria.ru/20210118/koronavirus-1593484982.html

Воробьев заявил об улучшении ситуации с коронавирусом в Подмосковье

Воробьев заявил об улучшении ситуации с коронавирусом в Подмосковье

Ситуация с COVID-19 улучшается в Подмосковье, в регионе запустят работу по сворачиванию коек для пациентов с коронавирусом, заявил губернатор региона Андрей... РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T12:10

2021-01-18T12:10

2021-01-18T13:18

распространение коронавируса

коронавирус в россии

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Ситуация с COVID-19 улучшается в Подмосковье, в регионе запустят работу по сворачиванию коек для пациентов с коронавирусом, заявил губернатор региона Андрей Воробьев."Что касается "ковида" - у нас хорошая новость. Мы видим и снижение количества выявляемых (случаев), и во всех географических локациях у нас освобождаются койки. Я дал команду приступить к сворачиванию коек", - сказал Воробьев во время заседания областного правительства, транслируемого телеканалом "360". Глава регионального минздрава Светлана Стригункова добавила, что обратное перепрофилирование инфекционных коек начнут в Подмосковье с 25 января. -0-Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

московская область (подмосковье)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, московская область (подмосковье), общество