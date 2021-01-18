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Воробьев заявил об улучшении ситуации с коронавирусом в Подмосковье
Воробьев заявил об улучшении ситуации с коронавирусом в Подмосковье
Ситуация с COVID-19 улучшается в Подмосковье, в регионе запустят работу по сворачиванию коек для пациентов с коронавирусом, заявил губернатор региона Андрей... РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T12:10
2021-01-18T12:10
2021-01-18T13:18
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общество
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Ситуация с COVID-19 улучшается в Подмосковье, в регионе запустят работу по сворачиванию коек для пациентов с коронавирусом, заявил губернатор региона Андрей Воробьев."Что касается "ковида" - у нас хорошая новость. Мы видим и снижение количества выявляемых (случаев), и во всех географических локациях у нас освобождаются койки. Я дал команду приступить к сворачиванию коек", - сказал Воробьев во время заседания областного правительства, транслируемого телеканалом "360". Глава регионального минздрава Светлана Стригункова добавила, что обратное перепрофилирование инфекционных коек начнут в Подмосковье с 25 января. -0-Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, московская область (подмосковье), общество