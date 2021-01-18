https://ria.ru/20210118/koronavirus-1593470676.html

В России за сутки 18 333 человека выздоровели от COVID-19

В России за сутки 18 333 человека выздоровели от COVID-19

За сутки в России выписаны 18 333 человека после COVID-19, за все время - 2 978 764, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T11:12

2021-01-18T11:12

2021-01-18T11:12

распространение коронавируса

коронавирус в россии

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

общество

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. За сутки в России выписаны 18 333 человека после COVID-19, за все время - 2 978 764, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.В частности, в Москве выписано 4009 человек, в Подмосковье - 1240, в Санкт-Петербурге - 1168.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, общество