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В России за сутки 18 333 человека выздоровели от COVID-19
В России за сутки 18 333 человека выздоровели от COVID-19
За сутки в России выписаны 18 333 человека после COVID-19, за все время - 2 978 764, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T11:12
2021-01-18T11:12
2021-01-18T11:12
распространение коронавируса
коронавирус в россии
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московская область (подмосковье)
санкт-петербург
общество
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. За сутки в России выписаны 18 333 человека после COVID-19, за все время - 2 978 764, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.В частности, в Москве выписано 4009 человек, в Подмосковье - 1240, в Санкт-Петербурге - 1168.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, общество